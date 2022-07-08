Bolu’da TIR, alev alev yandı!
Haberler Gündem

Bolu’da TIR, alev alev yandı!

Bolu’da, TEM yolunda seyir halindeyken alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM’in İstanbul yönü, 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı.

TEM yolunun Çaydurt mevkisinde, İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, saat 12.30 sıralarında aniden alev aldı. TIR’ın yabancı uyruklu sürücüsü, yolun sağ şeridine park ettikten sonra çevredekilerin de yardımıyla itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle TEM’in İstanbul yönü ise 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı.

Yangının söndürülmesiyle yol, yeniden trafiğe açıldı. TIR ise kullanılamaz hale geldi. (DHA) 

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Bolu’da TIR, alev alev yandı!
Gündem