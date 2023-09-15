Bolu’da kuyuya düşen ayı 13 saat sonra kurtarıldı
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Bolu’da kuyuya düşen ayı 13 saat sonra kurtarıldı

Bolu’da kuyuya düşen boz ayı, 13 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu-Gökçesu kara yolu mevkisinde bulunan tavuk kümesinin yanındaki kuyuya gece boz ayının düştüğünü görenler, durumu Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen yetkililer, uyuşturucu iğne yaptıkları ayıyı iş makinesi yardımıyla çıkarmak için çalışma başlattı.

Ayının kuyuda boğulabileceğinden endişe eden ekipler, kalas ve tahtalardan merdiven yaptı. Boz ayının, kuyuya bırakılan merdiven yardımıyla 13 saat sonra bulunduğu yerden çıkması sağlandı.

Yorgun olduğu gözlemlenen ayı, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

(AA)

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