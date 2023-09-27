Bolu’da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Bolu’da ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kentte 2 evden cep telefonu ve bilgisayar çalındığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı.
Kimlik tespitini yapan polis, soruşturma devam ederken bir iş yerinde masada bulunan cep telefonunu da çaldığı belirlenen şüpheli F.A’yı yakaladı.
Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
(AA)
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