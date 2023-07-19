Bolu’da 6 köpek zehirlenerek ölmüş halde bulundu

Bolu’nun Mengen ilçesinde 6 sokak köpeği, yedikleri tavuk kemiklerinin yanında ölü olarak bulundu. İlk tespitlere göre, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Mengen’e bağlı Veliler köyü yakınındaki ormanlık alandan kötü kokular geldiğini fark eden köylüler, söz konusu alana gittiklerinde yerde hareketsiz şekilde yatan köpekleri fark etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından orman yolu üzerine dökülen tavuk kemiklerini yerken ölen 6 köpek için yetkililere haber verildi.

Olay yerine Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede köpeklerin zehirlenmiş olduğu tespit edildi. İki köpek cesedi otopsi için Ankara’ya gönderildi. Diğer köpekler ise iş makinesiyle açılan çukura gömüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“KÖPEK KATLİAMI İLE KARŞILAŞTIK”

İhbar sonrası olay yerine giden Mudurnu Belediye Başkanı Turhan Bulut, “Gittiğimizde, insanlığa sığmayan bir köpek katliamı ile karşılaştık. İlçe savcılığımız, ilçe jandarma ve belediye ekiplerimiz tarafından yapılan ön inceleme sonucu, katledilen hayvanların büyük olasılıkla belediyemiz tarafından Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi’nde bakım ve tedavileri yapılarak küpeleri takılan ve yeniden doğal yaşam alanlara bırakılan köpeklerin olduğu tahmin edilmekte olup, kesin sonuç inceleme sonucu anlaşılacaktır. Bu insanlık dışı katliamı tekrar şiddetle kınıyoruz” dedi.

(ANKA)