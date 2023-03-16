Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem

Bolu’da, Richter ölçeğine göre, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Yunus Sezer, “Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezde, saat 13.55’te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Deprem, Bolunun yanı sıra Sakarya ve Bartın’da da hissedildi.

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yıkımın olmadığı, saha çalışmalarının ise sürdürüldüğü kaydedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım” dedi.

(DHA)