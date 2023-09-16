Bolu, İzmir ve Adana’da orman yangını

Bolu’nun Gerede ilçesi, İzmir’in Menderes ilçesi ve Adana’nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi’nde orman yangınları çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gerede ilçesine bağlı Zeyneller Yaylası’nda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun duman ve alevler Gerede merkezden de görüldü.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bolu’nun Gerede ilçesi ile Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi arasındaki yakın mesafedeki Zeyneller, Şahinler ve Avşar yaylalarının bulunduğu alanda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 2 greyder ve 2 su ikmal aracı da yangına karadan müdahale ediyor. Çalışmalarda 380 personel görev alırken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

(DHA)