Bolu Dağı’nda sis etkili oldu
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Bolu Dağı’nda sis etkili oldu

Bolu Dağı’nın D-100 yolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı’nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaşan sis nedeniyle yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı. Görüş uzaklığının yer yer 20 metreye düştüğü yolda sürücüler, araçlarıyla düşük hızda güçlükle ilerleyebildi. Sisin, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölgede ayrıca hafif şekilde yağmur yağışı da etkili oldu. (DHA)

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Bolu Dağı’nda sis etkili oldu
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