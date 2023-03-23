Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.
Bölgede devam eden sağanağın yanı sıra Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.
Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, araçlarının dörtlülerini yakarak ilerliyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, aşırı hız ve halatlı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor. (AA)
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