Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Rektörlüğe bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri özel bütçeden karşılanmak üzere 54 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru şeklinde yapılacak 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilebilir.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
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