Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Son başvuru Tarihi: 27.12.2022

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