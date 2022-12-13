Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor
Haberler Gündem

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ‘ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 27/12/2022

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor
Gündem