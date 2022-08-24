Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Boğaziçi Üniversitesi Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

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