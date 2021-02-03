Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 51 kişi adliyede
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Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 51 kişi adliyede

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 51 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTO: DHA

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 51 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi.  (DHA)

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