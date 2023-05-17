Boğazı kesilerek öldürülmüştü: Cinayetin detayları ortaya çıktı

Adana’da hurma bahçesinde çalıların arasında boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Emrah Baysal’ın (35), cinayet şüphelisi Hazar Çevik (23) yakalandı. Tutuklanan Çevik ifadesinde, “Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Benim arabam mı var, koltukları çalayım? dedim. Bana küfür edince sonra boğazına sarılıp, bıçakladım” dedi.

Olay, 15 Mayısta saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi’ndeki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen cesedin beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal’a ait olduğunu belirledi. Baysal’ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖLDÜRÜP BAŞKA BAHÇEYE TAŞIMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysalın son olarak Hazar Çevik ile görüldüğünü belirledi. Çevikin olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö. (39) ile görüştüğü, ardından Baysalı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesindeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysalın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği saptandı. Yaşanan arbede sırasında aracın vites kolunun da kırıldığı, şüphelilerin cesedi yan taraftaki bahçeye atıp, üzerini de ağaç dallarıyla örttüğü tespit edildi.

Katil şüphelisi Hazar Çevik, polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Sorguya alınan Çevik suçunu itiraf etti.

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevik ifadesinde, “Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi? dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarılıp bıçakladım” dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çevik tutuklanırken, kayıp olan diğer şüpheli Sercan Ö. aranıyor. (DHA)