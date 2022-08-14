Boğaz’da palamut nöbeti

Av yasağının kalkmasına sayılı günler kala yasa dışı palamut avcılığı yapan balıkçılara göz açtırılmıyor. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda palamut balığının popülasyonunu korumak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Marmara Denizi’nde kaçak avcılığa yönelik denetim yapan ekipler, balıkçıları yasaklara yönelik uyarırken, Gürpınar Balık Halinde ise 238 palamuta el koydu. Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Son 10 günde denetimlerimizi sıklaştırdık. Şu ana kadar 1040 civarında palamut balığına 2022 yılında ise yaklaşık olarak 1 milyon TL cezai işlem uygulandı ve 70 ton su ürününe el koydu” dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri eş zamanlı olarak yasa dışı palamut avcılığı yapan balıkçılara yönelik denetim yaptı. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda denetim yapan ekipler, Gürpınar Balık Halinde 238 palamut balığına el koyarak 7 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Sahil güvenlik ekipleri ise boğazı izleyen kameralar ve radar sistemleri ile balıkçı teknelerini takip ederek yasa dışı balıkçık faaliyetleri hakkında uyarılarda bulundu. Balıkçılar ise 15 Ağustos tarihinden itibaren olta ve çapari ile palamut balığı avlayabilecek.