Boffin değil sanki Buffon!

Antalyaspor’un planı belli. Defansta kalabalık ve kontrollü durarak, orta sahasını da güçlü tutarak, Amilton, Fredy ve Gökdeniz’le çabuk çıkıp gol bulmak. Beşiktaş bunu bildiği için onların çıkışlarına izin vermedi. Ama ilk yarıda Eren’in çok güzel ortasında Gökdeniz’in attığı gol planları değiştirdi. Sergen Hoca maça Ljajic’le başladı ama umduğunu bulamadı. Atiba da bir hayli düşüşte. Takımda bir durağınlık var. 2 hafta önceki coşkulu oyun dün yoktu. Bunu Mensah, Ghezzal ve Oğuzhan’ı oyun alarak değiştirmeyi denedi Sergen Hoca. Takım biraz daha kıpırdandı ve daha iyi oynamaya başladı. Maçın kırılma noktası Alper Ulusoy’un Veysel’e göstermiş olduğu 2. sarıdan kırmızı kart. Bu pozisyon çok ağır bir karar, üzüldüm gerçekten. Daha da üzüldüğüm Larin’in yüzünü tutması. Hakem Larin’in yüzüne müdahale olduğunu düşünüp direkt kart çıkardı ama gördük ki yüze bir darbe yok. Devamında Vida hemen golü bulunca Beşiktaş morallendi ve 10 kişi takıma atak üstüne atak gerçekleştirdi. Burada Boffin’e ayrı bir parantez açmak gerekir. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ilk yarıda ayakta tutarken aklımıza efsane kaleci Buffon’u getirdi. Bu puan kaybı Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında ağır bir yara oldu.