Bodrum’da yangın çıktı: Tiny house’lar küle döndü
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Bodrum’da yangın çıktı: Tiny house’lar küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bir arazideki tekerlekli küçük evlere (tiny house) de sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi’ndeki ağaçlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir arazide bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı belirtilen tiny house’lara sıçradı.

Dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.(DHA)

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