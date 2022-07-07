Bodrum’da bayram öncesi trafik durma noktasında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi trafik, durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da, Kurban Bayramı’na kısa süre kala trafik yoğunluğu arttı. Kentin ana yolları ile işlek caddelerinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Özellikle kent merkezine giden sürücüler nedeniyle trafik oluştuğu gözlendi. Trafiğin arife günü daha yoğun olması bekleniyor. (DHA)