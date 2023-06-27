Bodruma 4,5 günde 100 bin araç giriş yaptı 

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodruma 4,5 günde 100 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. İlçe girişinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, narkotik ve bomba arama köpeği ‘Efor’ ile araçları didik diki arıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrumda Kurban Bayramına 1 gün kala tatilciler gelmeye devam ediyor. İlçede yoğunluk her geçen gün artarken, güvenlik güçleri de önlemlerini artırdı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığının resmi ve sivil ekipleri, ilçe girişindeki Güvercinlik Uygulama Noktası’nda araç aramalarını sıklaştırdı.

Narkotik ve bomba köpeği Eforun da kullanıldığı aramalarda, araçlar didik didik aranıyor. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıyor.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’nın verilerine göre kente 4,5 gün içerisinde 100 bin araç giriş yaptı. Yoğun araç girişinin olduğu kentte zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Jandarma ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için özellikle kavşaklarda büyük çaba sarf ediyor. (DHA)