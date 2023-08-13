Böbrek taşı ameliyatı cinselliği nasıl etkiler?

Bu operasyonun cinsel hayata etkisi; türüne, sonrasında gelişen komplikasyona ve iyileşme sürecine bağlıdır.

Ne zaman ilişki yaşayabilirim?

SORU:

33 yaşında evli bir erkeğim. Bir hafta önce böbrek taşı kırdırma ameliyatı oldum, stent taktılar. Bu operasyon cinsel hayatı nasıl etkiler, ne zaman normal cinsel haya­tıma dönebilirim? T.E./ İstanbul

CEVAP:

Sorunuz üroloji doktorlarının alanına girmekle birlikte genel sayılabilecek bazı bilgiler verebilirim. Bu tür ameliyatlar nispeten kolay ameliyatlardır ama ne kadar da olsa ameliyat sayıldığı bazı riskleri barındırır. Herhangi bir enfeksiyon gelişmemişse, stent çıktıktan sonra kişiler normal cinsel hayatlarına dönebilirler. Başlangıçta yavaş ve dikkatli davranmak gerekebilir. Enfeksiyon gelişmişse eşi uyarmalı kondomla korunmalıdır. Tekrarlayan operasyonlar kalıcı zararlara yol açabilir, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması uygun olur.

Sorun benden mi kaynaklanıyor?

SORU:

Ben 3 ay önce evlendim, daha 24 yaşındayım. Eşim vajinamın geniş olduğunu, bu nedenle zevk alamadığını söylüyor. Bu nedenle cinsel hayatımız bitti gibi. Sorun kimde anlayamadım, ne yapabiliriz? O.G./ İstanbul

CEVAP:

Kadın cinsel organı vajina eldiven gibi içine aldığı organın boyutuna göre kendi kendini ayarlayabilen, gerekli olduğunda kendi kayganlaştırıcısını kendi salgılayan bir organdır. Bu yönüyle dar ya da bol demek mümkün değildir. Ancak bebeğin büyük olduğu zor doğumlarda bir bollaşma görülebilir. Bununla birlikte vajina girişini ve idrarı kontrol eden aşk kasları da denilen “Pelvik Kasları” bu gevşeklik veya darlıktan sorumludur. Bu kasları günlük kasma-gevşeme egzersizleriyle kısa sürede olduğundan daha sıkı ve güçlü bir hale getirilebilirsiniz. Bunun için bir ay boyunca günde en az 10 defa her biri 50 tekrardan oluşan kasma-gevşetme eğersizini düzenli olarak yapmanız yeterli olacaktır. Buna rağmen beklediğiniz sonucu elde edemez sürekli bollaşmış hissi yaşarsanız bir kadın doğum uzmanına giderek vajinal daraltma ameliyatı olabilirsiniz. Yine sonuç değişmezse eşinizin penis boyu ve söylediklerindeki samimiyete bakmak gerekir.