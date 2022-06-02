BM talebi kabul etti! ‘Turkey’ değil ‘Türkiye’
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BM talebi kabul etti! ‘Turkey’ değil ‘Türkiye’

BM, yabancı dillerdeki ‘Turkey’ isminin ‘Türkiye’ olarak değiştirilmesi talebini kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye’nin talebine olumlu yanıt vererek yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını “Türkiye” olarak değiştirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adının “Türkiye” olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres’e gönderdiği mektubu aldıklarını ifade etti. Dujarric talebin, mektubun alınmasıyla derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, 31 Mayıs’ta Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da “Türkiye” olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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