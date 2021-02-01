Kartlı ödemeler 2020’de 1.15 trilyon liraya ulaştı

Kartlı ödemeler, 2020’de yıllık bazda yüzde 17 büyüyerek 1.15 trilyon liraya, internetten kartlı ödemeler de yüzde 37’lik büyüme ile 260 milyar liraya ulaşırken, temassız ödemeler de 2.5 kat arttı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, Türkiye’de kredi kartı sayısı da aynı dönemde yüzde 8.0 artışla 75.7 milyona ulaşırken, banka kartı ve ön ödemeli kart sayısı da toplamda yüzde 13 artışla 188.1 milyona yükseldi ve toplam kart adedi yaklaşık 264 milyona ulaştı.

BKM’nin verilerine göre, 2020 genelinde banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 41 artışla 188.8 milyar liraya, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yıllık yüzde 14 artışla 957.8 milyar liraya ulaştı.

BKM açıklamasında, “2000 yılında kartlarla yapılan ödemelerin yılda 8 milyar lira düzeyinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, aradan geçen 20 yılda, kartlı ödemelerin ne kadar geliştiği ve ne kadar büyük bir ekonomiye aracılık ettiği de ön plana çıkıyor. Kartların kullanım alanlarının yaygınlaşması ile beraber, kartlı ödemelerin hanehalkı tüketimi içindeki payı, bugün yüzde 41 gibi önemli bir seviyeye ulaşmış durumda” denildi.

Banka kartlarının ödemelerde kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam ederken, 2020’de banka kartları ile yapılan ödemelerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 36’ya ulaştı; bir başka deyişle her 5 kartlı ödemeden 2’si banka kartıyla gerçekleşti.

Banka kartlarında 2020’deki işlem adetlerinin ödeme ve nakit çekim olarak dağılımında ise ödeme işlemi payının yüzde 67, nakit çekim işlemi payının ise yüzde 33 olduğu görüldü.

Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 27 artışla 265 milyar TL’ye, bu ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı ise yüzde 28 seviyesine ulaştı.

Elektronik eşya sektöründe kartlı ödemeler 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65 artarak 88 milyar liraya ulaşırken, bu sektörü yüzde 35’lik artış ve 341 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla market-gıda ödemeleri izledi.

Üçüncü sırada ise kamu/vergi ödemeleri yüzde 31’lik artış ve 37 milyar liralık ödeme tutarıyla yer aldı.

Onu, yüzde 29’luk artış ve 50 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla yapı malzemeleri/nalburiye sektörü, yüzde liralık artış ve 38 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla mobilya/dekorasyon sektörleri izledi.

Kartlı ödeme büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise ilk sırayı 341 milyar liralık büyüklükle market-gıda ödemeleri aldı.

Bu sektörü 88 milyar lira ile elektronik eşya, 80 milyar lira ile giyim, yine 80 milyar lira ile akaryakıt ve 50 milyar lira ile yapı malzemeleri/nalburiye sektörleri takip etti.

İnternetten kartlı ödemeler, 2019 yılındaki 190 milyardan, 2020’de yüzde 37 artarak 260 milyar liraya yükseldi. Hem kullanıcı hem de işyeri tarafında yaşanan dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 22’yi geçti. Buna göre, her 5.0 liralık kartlı ödemenin 1.0 lirası internetten yapıldı.

Temassız kredi kartı adedi 2020’de 45 milyona ulaştı; bu ise her 5 kredi kartından 3 tanesinin -yani toplam kredi kartlarının yüzde 60’ının- temassız özellikli olduğu anlamına geliyor.

Banka kartlarında da temassız dönüşüm hızla devam ederken, temassız banka kartı adedi 51 milyona, temassız banka kartlarının toplam banka kartları içindeki payı ise yüzde 27’ye yükseldi. Temassız ödeme yapılabilen terminal sayısı ise 2020’de hızla artarak 2 milyona yaklaşırken, bugün her 4 terminalden 3’ünde temassız ödeme yapılabilir duruma gelindi.

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yıla göre 2.5 kat artarak 1.73 milyar adete yükseldi. Temazsız ödemeler 2019 yılının toplamında 502 milyon adet düzeyindeyken, bugün gelinden noktada tek bir ayda yapılan temassız ödeme adedi 200 milyona ulaştı. Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde ise her 5 ödemeden 2’si artık temassız gerçekleşiyor. (DHA)