Türkiyee Futbol Federasyonu, A Milli Takım için kullanılan “Bizim Çocuklar” mottosunu beğenmiyormuş. Yeni bir motto arandığı ve bir çalışma başlatıldığı duyuruldu. TDK’ya göre motto kelimesinin anlamı; kişinin hayat felsefesini belirleyen söz, özdeyiş ya da slogan.

Bir sloganı almak için önce hak etmek gerekir. Mesela Panzerler… Dünya Kupası’nı 4 kez kazanan Almanya ile özdeşleşmiştir.

Bayrağındaki gök maviyi simgelediği için İtalya Milli Takımı ‘Azzurriler’ diye anılır.

Kadın Voleybol Milli Takımımız, yıllardır dişiyle tırnağıyla çalışmış, didinmiş Filenin Sultanları unvanını hak etmiş hem de gönüllerin sultanı olmuştur.

A Milli Futbol Takımımız’a ne diyeceğiz peki? TFF’nin açıklaması sonrası internetteki haberlerin yorumlarına bir girip bakın!

Sayın TFF yöneticileri… Milli Takım gönüllere girmediği sürece hangi sloganı kullanırsanız kullanın hiçbir işe yaramaz. Önce A Milli Takım ile Türk halkı arasındaki gönül bağını kurun. Öyle her yeni açılan stadı onore etmek için şehir şehir dolaşmakla bu bağ kurulmaz. Bu bağ, galibiyetlerle falan da oluşmaz.

Her maçta sahada terinin son damlasına kadar mücadele edeceksin.

Göğsünde taşıdığı ‘Ay Yıldız’ın anlamını bileceksin.

Prim peşinde koşmayacaksın. Kıskançlık yapmayacaksın, takım arkadaşını, hocanı satmayacaksın. Sahada arkadaşın için de savaşacaksın.

Bunları yaparsan bu taraftar kaybetsen bile seni alkışlarla sahadan uğurlar.

Hem, ‘Bizim Çocuklar’ın nesini beğenmiyorsunuz? Çok samimi, çok içten, çok bizden. Birilerimizin evinden, köyünden, apartmanınından, mahallesinden yetişmiş, herkesin sahiplendiği, başardığında bağrına bastığı, şımarıklık yaptığında kulağını çektiği ‘Bizim çocuklar’ işte. ‘Aslanım, kaplanım’ ile gaza getireceğim diye samimiyeti kaybetmeyelim en azından.