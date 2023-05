Bitsin bu çile

Trabzonspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Nenad Bjelica, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, “Beyaz sayfa açacağım” demişti. Gerçi geçen sezonun şampiyonu devralmıştı ama takımın enkaza döndüğünü yeni yeni anlıyor galiba. Trabzonspor’da karanlıkta fırtına çıkmış bir görüntü var ve neredeyse göz gözü görmüyor.

Konya, Mevlanalar şehridir. Belki o eski fırtınaya biraz ‘nur’ gelir dedik ama yine olmadı. Sahada gitmeye hazırlık yapanlar, tatile çıkanlar ve Trabzonspor defterini kapatanlar var… Yahu bu geçen senenin şampiyon olmuş takımı, nasıl bu kadar çöküş yaşayabilir, inanın kimse anlayamıyor. Kenarda yeni teknik heyet de hayretle izlemekle yetinebiliyor. Onlar da çok şaşkın durumdalar. Futbolcularla birlikte yeni teknik heyet de yavrularını kaybetmiş, ‘şaşkın ördek’ gibiler.

Artık Trabzonspor’u izlemek içimizden gelmiyor. Tamam, gitmek isteyebilirsiniz, tatile çıktınız anlıyoruz ama en azından sahada biraz mücadele edin yahu. Sevgili başkan ve yeni teknik direktör; lütfen artık sezon sonunu falan beklemeyin bunların hepsini gönderin gitsin. Kalan maçlara PAF takımındaki çocuklarla çıkın da en azından sahada biraz mücadele izleyelim. Bizler artık o eski fırtınayı ve Trabzonspor ruhunu istiyoruz. Bu cesareti bari gösterin. Çünkü şu an sahaya çıkan oyuncuların tamamına yakını Trabzonspor defterini kapatmış. Birkaç örnekle bitireyim. Sorumsuz ve vurdumduymaz Bakasetas, eski gol kralı şimdilerin gol fakiri Umut’suz vaka ve say say bitmez… Ama bakalım çilemiz ne zaman bitecek.