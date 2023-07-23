Bitsin artık 15 yıllık çile

Avrupa kupalarında 20. sırada başlayıp 12. olarak bitirdiğimiz geçen sezonun ardından takımlarımızın yeni sezon serüveni salı günü başlıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana DS, Konferans Ligi’nde ön eleme maçlarında sahaya çıkacak. Bunca transfer, harcama tantana kavga gürültü neye yaradı işte bu hafta görülecek.

Adana DS’nin rakibi Cluj dışındakilerin adı sanı okunmuyor; Zimbru, Tirana, Zalgiris… Ama biz bunları çok gördük. Vardarlar, Östersundslar, Brasovlar falan az hezimet yaşamadık.

Bu ön eleme garabetinden kurtulmak, gelecek seneler şampiyonumuzu hatta lig ikincimizi Devler Ligi’ne yollamak zorundayız. Hataya yer yok.

Galatasaray’ın farklı bir de görevi olacak. Türk ekipleri ön elemede takımların şampiyonlar ve şampiyon olmayanlar şeklinde ayrılmasından bu yana elemeleri geçip gruplara kalmayı hiç başaramadı. 2009’daki bu değişiklikten bir yıl önce hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ön elemeyi geçip Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmişti. Söz konusu sezon iki Türk takımının birden Kupa 1’de yer aldığı da son sezondu.

Sarı-kırmızılıların parlak bir kadrosu ve güçlü bir kurgusu var. Rakipler de eskiye göre nispeten kolay. 15 yıllık bu laneti kırması dileğiyle.