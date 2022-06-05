‘Bitse de gitsek’ havasında maç!

Uzun ve yorucu bir sezonu geride bıraktık. Milli maçların yeri her zaman ayrıdır ancak dün akşam da gördük ki, rakip Faroe Adaları gibi zayıf bir ekip olunca ne futbolcular motive olabiliyor ne taraftar ne de ekran başındakiler. Evet, millilerin 90 dakika boyunca rakibi kendi ceza sahasına hapsetmesini beklemiyorduk ancak hücumda bu kadar tutuk olacağını da düşünmemiştik. Oyuncularımız adeta, “Bitse de gitsek” havasında bir mücadele oynadı. Düşünün, ilk 45 dakikada Türkiye’nin gol beklentisi (xG) 1’in altındaydı.

Portekiz’le oynadığımız Dünya Kupası play-off yarı finalinde sürpriz bir şekilde 3’lü savunmaya dönen, bunu İtalya karşısında da sürdüren Kuntz, dün 4’lü defansı kullandı. Evet, bir takım birden çok sistemi uygulamalı ancak sistem istikrarı sağlanamazsa başarı da gelmez.

Millilerin gruptaki tüm maçlarını kazanıp C Ligi eziyetinden hepimizi kurtarması gerekir. Unutmayın, rakibiniz kadar güçlüsünüz.