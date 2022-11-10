Bitlis’te art arda depremler; 3.9 ve 4.2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis’in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Ahlat’ta saat 07.57’de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08’de merkez üssü Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Van Gölü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan verilere göre, saat 07.57’de merkez üssü Van Gölü olan Bitlis’in Ahlat ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar olmadığı bildirildi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde saat 06.08’de de 3.9 deprem meydana gelmişti. (DHA)