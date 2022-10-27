Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Bitlis Eren Üniversitesi’ne Öğretim Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bitlis Eren Üniversitesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

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