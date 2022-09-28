Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
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Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Bitlis Eren Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bitlis Eren Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

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