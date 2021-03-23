Bitcoin yine düşüşe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, kripto para birimlerini, “birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı” olarak gördüğünü, bu nedenle, “dolardan çok altına benzediklerini” söylemesinin de etkisiyle kripto para piyasalarına gelen satışların etkisiyle Bitcoin 55,000 doların da altına geriledi.

Son 24 saat içinde 54,288.16 ve 58,471.48 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.30 düşüşle 54,639.44 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 0.31 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.84 düşüşle 1,701.56 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 2.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 195.53 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 3.23 düşüşle 259.85 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 4.70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.95 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 703 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,915 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,705 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.6’sını Bitcoin, yüzde 11.5’ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 131 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

“Yapılan araştırmalara göre, 10 yıldır hareketsiz duran Bitcoin adeti 2 milyonu geçti. Satoshi tarafından çıkarıldığı tahmin edilen 1 milyon BTCnin de bu sayıya dahil olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, şifresi kaybedilmiş cüzdanların da içerisinde bulunduğu Bitcoinlerin giderek artması arz kısıtı yaratan durumların arasında sayılıyor.

“ABD merkezli borsanın Mart ayının sonlarında planladığı doğrudan listeleme, Nisan ayına ertelendi. Ertelemenin ana nedeni henüz bilinmiyor. Doğrudan listeleme yöntemiyle sadece var olan hisseler piyasaya sürülüyor ve kar elde etmek için yeni hisse sürülemiyor. Coinbasein ardından Kraken de önümüzdeki yıl halka arzı gündeme almayı planlıyor.

“CoinShares raporlarına göre, beş kripto para birimine ilk çeyrekte 4.2 milyar dolarlık giriş oldu. 2021 yılının ilk çeyreği hem kripto para hem de kripto para kullanıcısı açısından rekorlarla doldu. Dijital varlıklara yapılan yatırımlar artarken rekor fon girişleri gelmeye devam ediyor.” (DHA)