Bitcoin 50,000 doların altında

Microsoft’un kurucusu Bill Gaates’in ardından, ABD’de Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ın da, “spekülatiflik doğasında var” diye nitelendirdiği Bitcoin, hafta başında görüp, geri çekildiği 50,000 doların altında hareket ediyor.

Gates, Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi. Warren da, CNBC’nin sorularını yanıtlarken, “spekülatif” diye nitelendirdiği Bitcoin’in bir “iç patlama” yaşayacağını söyledi.

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 21 Şubat’ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra gelen satışlarla 44,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirse de, 50,000 doları aşamadı.

Son 24 saat içinde 47,228.85 ve 49,671.71 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.49 artışla 49,188.25 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 2.19 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 917 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi ise, son 24 saatte deşimyerek 1.51 trilyon dolarda kaldı. Bitcoin’de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden ikisi düşenler arasındaydı.

Toplam 8,660 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,068 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.7’sini Bitcoin, yüzde 11.7’sini de ikinci sıradaki Ethereum oluşturuyordu. Böylece, en büyük iki kripto para biriminin toplam hacmi, tüm birimlerin toplam hacimlerinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar dolarlık düşüşle 120 milyar dolara geriledi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasası değerlendirmesinde, “Alibabanın ödeme devi olan Ant Group, dijital yuanı desteklediği haberleriyle gündemde” dedi ve ekledi:

“Çin, kendi dijital parasını çıkartma konusunda oldukça istekli ve hassas davranıyor. Çinde bulunan birçok ulusal şirket de dijital yuan konusunda Çine destek vermek için yarış halinde. Son olarak dünyanın e-ticaret devleri arasında yer alan Alibaba, yan kuruluşlarıyla hükümetin yanında yer alarak dijital dönüşüme destek veriyor.”

Meksika’nın iki milyon nüfuslu eyaleti Quintana Roo’da Parlamento’nun, yasal belgelerin şeffaflığı için Avalanche teknolojisini kullanacağını açıkladığına da işaret eden Çelik, “Yapılan açıklamalara göre, QR kodla taranan belgeyi indirebilecekleri ya da doğrulayabilecekleri siteye yönlendirilecekler. Böylelikle belgelerin değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılmasının önüne geçmiş olacaklar” dedi.

Çelik ayrıca, Google Finansın eklediği kripto bölümünün bundan böyle “piyasaları karşılaştır” kategorisinde geleneksel finans ürünleriyle yan yana olacağını belirterek, “Bu bölüm için başta Bitcoin, Ethereum, Litecoin olmak üzere çeşitli kripto paralar listelenecek” dedi. (DHA)