Bisikletli tacizci hakkında karar açıklandı

Bahçelievler’de bisikleti ile gezerken biz kız çocuğunu taciz eden Mecit G. hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanığın ‘sarkıntılık suretiyle cinsel istismar’ suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim hükümle birlikte sanığın tahliye edilmesine de karar verdi.

Bahçelievler’de 2021 yılının Aralık ayında bisikleti ile gezerken, kız çocuğu B.B.’ye (13) sözlü tacizde bulunan ve çocuk yanından ayrılmak istediğinde kolundan tutarak engel olmaya çalışan Mecit G. (46) hakkında karar açıklandı. Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mecit G. SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya mağdur çocuğun avukatı da katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın ‘sarkıntılık suretiyle cinsel istismar’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“Zor durumdayım”

Mütalaanın ardından söz verilen tutuklu sanık Mecit G. “Ailem ve çocuklarım var. Bakmak ile yükümlü olduğum kişiler vardır. Zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme sanığın ‘sarkıntılık suretiyle cinsel istismar’ suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmazken, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak sanığın tahliyesine karar verildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Aralık 2021’de Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede ifadesine yer verilen mağdur çocuk B.B. “Olay günü okuldan evime doğru yürüyordum. Arkamdan biri bana seslendi bu civarda metro istasyonu olup olmadığını sordu. Daha sonra bana ‘yeni evlendim hayatımda hiç kadın görmedim, kadın gördüğümde mutlu oluyorum’ şeklinde sözler söyledi” ifadelerini kullanmıştı. Mağdur çocuk ifadesinin devamında “Sanık bana bakire olup olmadığımı, cinsel ilişkiye girmeyi isteyip istemediğimi sordu. Ben yanından ayrılmak istediğimde kolumdan tutarak engel oldu. Ben acil aramadan babamı aradım ve bir anlık dalgınlığından faydalanarak oradan uzaklaştım” şeklinde konuşmuştu. Mağdur çocuğun babası müşteki T.B. ise “Kızım acil arama ile beni aradı. Telefonda benimle konuşmadı kızım ağlayarak bir erkek ile konuşuyordu. Eve gitmek istediğini söylüyordu. Sanık ‘daha dur gitme, yapacağımız şeyler var çok güzelsin’ dedi. Daha sonra ben telefonu kapatıp hemen eşimi aradım” şeklinde beyanda bulunmuştu. Gezinti hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. (İHA)