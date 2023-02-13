Biruni Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
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Biruni Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Biruni Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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