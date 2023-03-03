Biruni Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alıyor

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 17.03.2023

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