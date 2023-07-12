Birsen Temir Saraç’tan Bakan Tekin’e ‘kız okulları’ tepkisi

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kız okulları açılması ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Saraç, Bakan Tekin’in sözlerinin karma eğitimin önemini göz ardı eden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında kabul edilemez bir durumu temsil ettiğini belirtti. Saraç, bu açıklamaların gerici bir tutumu yansıttığını ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Karma eğitimin yıllardır Türkiye’deki eğitim sisteminin temelini oluşturduğunu ifade eden Saraç, birlikte öğrenme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın-erkek ilişkilerinin desteklenmesi ve demokratik değerlerin yayılması gibi önemli faydalarının bulunduğunu belirtti. Saraç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülük ettiği eğitim devrimlerinin karma eğitimin ne kadar kritik olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

“TOPLUMU AYRIŞTIRMAK YERİNE BİRLİKTE İLERLEMEYE ODAKLANMAK ZORUNDAYIZ”

Türkiye’nin geçmişte birçok zorlukla karşılaştığını ve her zorlukta bir araya gelerek bir adım ileri gittiğini vurgulayan Saraç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına yaklaştığımız bu dönemde geriye gitmek ve toplumu ayrıştırmak yerine birlik ve beraberlik içinde ilerlemeye odaklanmak zorundayız” dedi. Saraç, bu tür açıklamaların toplumun temel değerlerine ve kazanımlarına tehdit olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“KARMA EĞİTİM TOPLUMUN EŞİTLİK VE ADALET TEMELİNİ OLUŞTURUR”

Karma eğitimin toplumun eşitlik ve adalet temelinde ilerlemesini sağlamada önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Saraç, kız çocuklarının eğitimine eşit fırsatlar sunmanın yanı sıra erkeklerin ve kadınların bir arada yaşayabilme ve işbirliği yapabilme becerilerini geliştirdiğini belirtti.

“TÜM KESİMLER BİRLİKTE ÇALIŞARAK AYRIŞTIRICI İFADELERDEN KAÇINMALI”

Karma eğitimin çocukların gelecekteki hayatlarını etkilediğini belirten Saraç, aynı sınıflarda ve okullarda eğitim gören gençlerin birbirlerinin farklılıklarını anlama ve saygı duyma yeteneğini geliştirdiğini ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirdiğini vurguladı. Türkiye’nin 100’üncü yılında, geçmişe saygı göstermek ve geleceği daha aydınlık yapmak için bir fırsat olduğunu belirten Saraç, bu hedeflere ulaşmak için tüm kesimlerin birlikte çalışması ve toplumu ayrıştıran, geriye götüren açıklamalardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

“EĞİTİM SİSTEMİNİN GÜCÜ BİRLİKTE ÖĞRENMEKTEN GEÇER”

Saraç, eğitim sisteminin gücünün birlikte öğrenmek, birlikte büyümek ve birlikte geleceğe ilerlemek olduğunu vurgulayarak, karma eğitim ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında daha da güçlendirilmesi gerektiği yerde bu tür açıklamalarla toplumun geriye götürülmemesi gerektiğini söyledi.

(ANKA)