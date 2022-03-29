Türkiye’de siyasi yarışma…

Yani…

Rekabet yok…

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Türkiye’de vahşi bir kapışma var…

Daha doğrusu…

Bir tarafta, siyaseti:

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Rakibi aşağılamak…

Rakibi kötülemek…

Rakibi itibarsızlaştırmak…

Kısaca:

Rakibi yok etmek için savaşan:

AKP-MHP-BBP-VP ittifakı var…

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Diğer tarafta ise…

Altı siyasi partiden (CHP-İYİ Parti-SP-DP-DEVA Parti-Gelecek Partisi) oluşan…

Siyaseti:

Karşılıklı iletişime dayandıran…

Birbirleriyle yardımlaşan…

Birbirleriyle ve karşıtlarıyla da uzlaşan…

Ve…

Ülkenin kaynaklarını…

Yurttaşlar arasında…

En az eşitsizlik çerçevesinde paylaştırmayı hedefleyen:

Bir başka ittifak var…

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Pazar günü, benim “Kutsal İttifak” diye tanımladığım demokrasi platformundan bir kez daha:

Kararlı ve umut verici bir ortak açıklama geldi…

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Hele…

Toplantıya ev sahipliği eden DEVA Partisi Genel Merkez binasının dış cephesine…

Parti bayrağının yanı sıra…

Zemininde Türk bayrağı olan Atatürk portresinin de dalgalandırılması:

Mükemmel bir mesajdı…

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Bu bayrak üstüne Atatürk fotoğrafı:

“O bizim ortak değerimiz” diye haykırıyordu…

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Ve açıklamanın:

“Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik (Yeni seçim kanunu) çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız” bölümü ise:

“Ey halkımız!.. Enseyi karartmayın, sizleri, ülkemizi ve devletimizi içinde bulunduğu felâketlerden kurtaracağız” demekti…

★

Umarım…

Umuyorum…

Ve diliyorum ki:

Bu güzel birliktelik devam edecektir…

KABA ÇOCUK N’OLCAK…

Yıl 1996…

Avrupa Uluslararası Futbol turnuvasında Milli Futbol Takımız ilk maçta Hırvatistan’la karşılaşıyor…

Maçın 86. dakikası…

Korner kullanıyoruz…

Ve fakat kornerden gelen topu Hırvatlar kesip hızla ileri gönderiyor…

Topu alan Vlaovic önde, Alpay arkasında…

Rüştü’nün koruduğu kaleye doğru koşuyorlar…

Kaleye en az 40 metre var…

Alpay kolundan tutsa Vlaovic ya duracak ya düşecek…

Alpay ise kırmızı kart görecek…

Ama…

Büyük ihtimalle maç da (0-0) berabere bitecek…

Ve turnuvaya 1 puanla başlayacağız…

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Alpay…

Hem de maç biterken kırmızı kart görmeyi göze alamıyor…

Golü yiyoruz…

O “centilmen(!)” hareketi nedeniyle FİFA Alpay’a:

“Centilmen oyuncu” ödülü veriyor…

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Ve fakat…

Bugün cümle âlem biliyor ki…

Alpay hiç de centilmen değil…

Mecliste (AKP Milletvekili) rakip partili milletvekillerini dövüyor…

★

Dün de şöyle dedi:

“Şunu çok net söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak bir hakarette karşılarında beni bulacaklar…”.

★

Yani demek istiyor ki:

“Cumhurbaşkanımızı eleştireni döverim…”.

★

Oysa ve gerçek centilmen olsaydı…

“Cumhurbaşkanımızı eleştireni/hakaret edeni savcılığa şikâyet ederim…” derdi.

★

Kaba çocuk n’olcak…

Nobran…



EGOSU YÜZÜNDEN…

Hırvatistan maçında Alpay, futbolun gereğini yerine getirse…

Penaltı olmayacağı…

Maç da bitmek üzere olduğu için…

Karşılaşma büyük ihtimalle…

0-0 sona erecek…

İlk puanımızı alacaktık…

★

O maçta…

Ve hem de son dakikada…

Saçma sapan bir golle yenilince…

Sırasıyla karşılaştığımız:

Portekiz ve Danimarka’ya da yenildik…

O turnuvada hiç gol atamadık…

Hiç puan alamadık…

Yani: Sıfır çektik…

★

Milli futbol takımı kafilesi yurda döndüğünde Alpay havaalanında:

Çürük yumurta ile ödüllendirildi(!)…

★

Yani canlarım…

Alpay hiçbir zaman milli duyguları olan bir oyuncu değildi…

Kural, centilmenlik ise umurunda bile olmadı…

Kırmızı kart görünce…

Daha sonra oynanacak iki maça çıkamayacağı için:

O golü yedirdi bize…

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Bugün de ulus için değil…

Kendisini milletvekili yapan kişi için çalıştığı…

Şu son ettiği sözden belli…

BEN OLDUM…

Nasrettin Hoca’ya softanın biri:

“Abdestsiz namaz olur mu Hoca’m?” diye sormuş…

“Ben kıldım oldu” demiş Hoca…

★

Bana da:

“Liberal sosyalist olunur mu?..” diye sorulduğunda…

Nasrettin Hoca’nın cevabını veriyorum:

“Ben oldum, oldu…”.

KALIPLARI KIRACAĞIZ…

21. yüzyılın birinci çeyreği bitiyor…

Bu çağ, kalıpların kırıldığı çağ…

Tıpkı…

Hz. Muhammed’in putları kırdığı gibi…

Biz de bu çağda:

Bütün kalıpları kıracağız…

DÜNÜN TİVİTİ…

TUBA DEMİR

@thetubaca

Ablamın AKP ilçe teşkilatından Başkan arkadaşları geldi. O sırada ablam kafede yoktu. Yedi içtiler, hesap aldım tam o sırada ablam geldi. Beni ablama şikâyet ediyorlar, bizden hesap aldı diye. Lan ülkeyi yediniz bitirdiniz yemeği de bedavaya getirmeye çalışıyorsunuz ama yedirmem…