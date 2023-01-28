Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkili oluyor.

Sivas’ta kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Kentte bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde kar yağdı.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte uzun süredir devam eden kuraklığın ardından yağan kar sevinçle karşılandı.

Bazı vatandaşlar, meydanda sevdikleriyle öz çekim yaptı.

Erzurum

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte araçlar ve bitkilerin üzerleri yağış nedeniyle karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerini temizlerken, bazı esnaf da iş yerlerinin önünü süpürdü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kars

Kars’ta sabah etkili olmaya başlayan karla kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Yollar, araçların üzeri ve bitkiler karla kaplanmaya başladı. Vatandaşlar, cep telefonu ile kar yağışını görüntülemeye çalıştı.

Araç sürücüsü Hacı Yıldı kar yağışına sevindiklerini belirterek, “Bugün kar yağışı başladı. Önümüzdeki 3-4 günde kar yağışı gösteriyor, inşallah bereketli kar yağar.” dedi.

Bu arada, kuşlar da kar içinde yiyecek bulmaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı’da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hamur ilçesinde de kar etkili oldu.

Ardahan

Ardahan’da soğuk hava yerini kara bıraktı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

Yetkililer, kar yağışının ulaşımı aksatacak kadar yoğun olmadığını bildirdi.

Tunceli

Tunceli’de de sabah saatlerinde etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı kentte, yerleşim yerlerinin yanı sıra ovalar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Köylerde besicilik yapan üreticiler de yoğun kar yağışına rağmen keçi, inek ve koyunları için zorlu mesai yapıyor.

Birçok köy ve mahalle yolunun da ulaşıma kapandığı kentte karla mücadele ekipleri yollarda çalışma başlattı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah da etkisini gösterdi.

Kar, kentin yüksek kesimleri ile Göksun, Elbistan, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde etkili oldu.

Karayolları 55. Şube Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara yollarında ulaşımın kapanmaması için çalışma başlattı.

Malatya

Malatya’da aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken jandarma ve polis ekipleri, kara yollarında yaşanabilecek aksaklıklara karşı kavşaklarda hazır bekletildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında küreme ve yol açma çalışmaları başlattı.

Darende ilçesinde etkili olan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Vatandaşlar, karda fotoğraf çektirdi.

Adıyaman

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede yolların kapanmaması için Özel İdare Müdürlüğü ve belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Kırklareli

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yıldız Dağlarının yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Sisin etkili olduğu Jandarma Kule mevkisinde ise sürücüler ilerlemekte güçlü çekiyor.

Karayolları 15 Şube Şefliği ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. (AA)