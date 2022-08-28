Ümit Özdağ’ı…

Kimi ırkçı söylemleri…

Ve…

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden yaptığı siyaset nedeniyle:

Eleştiriyorum…

Ancak…

★

Atatürk’e olan saygısı…

İşgalcilere karşı itirazcı tutumu…

Ve…

İktidara karşı yaptığı etkin muhalefeti:

Destekliyorum…

★

Geçtiğimiz gün…

Yani:

26 Ağustos…

Yani:

Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in…

Yani:

Dönemin Meclis Başkanı’nın…

Yani:

Dönemin Baş Komutanı’nın:

“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” emrini verdiği günün:

Yıl dönümünde…

Camilerimizden birinde…

Saygısız…

Ve…

Densiz bir İmam’ın…

Atatürk’e dua etmeden geçmesi üzerine…

İmam’ı:

“Atatürk için dua etmeyecek misiniz?” diye uyarmasını alkışladım…

★

Alkışladım ama…

Kimileri tarafından ağır eleştirilere uğradım…

Dert değil…

★

Dün gece de…

Ümit Özdağ’ın…

Adalet isteyen bir videosunu yayınlayıp: Tebrik ettim…

★

Ancak canlarım…

Meselâ…

Ümit Bey’in Milliyetçilik anlayışını eleştiriyorum…

Çünkü…

Özdağ’ın Milliyetçiliğinin:

“Atatürk Milliyetçiliği” ile…

Hiç ilgisi yok:

(Bana göre…).

★

Sözümün özü canlarım…

Hukukun üstünlüğü ilkesine…

Yargı bağımsızlığına…

Ve…

İnsan haklarına…

Saygı gösteren…

Kim olursa olsun:

Alkışlarım…

Aksini yapanı ise: Eleştiririm…

Bırakın da buna hakkım olsun…



Geçecek be canlarım…

Bilebildiğim kadarıyla ceza kanunumuzda:

“Saygısızlık suçu” diye bir tarif yok…

Ancak…

“Hakaret” suçu var…

★

TCK m: 125, hakaret suçunu şöyle tarif ediyor:

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”.

★

Suçun:

3 kişi tarafından duyulmuş olması…

6 ay içinde şikâyetçi olunması:

Yargılama için yeterlidir…

★

Ancak dikkat lütfen…

Kanun “saygısızlığı” değil…

Bir kişi ya da kurumun saygınlığını incitmeyi suç sayıyor…

★

Ve fakat…

Ve ne yazık ki…

Yargımızda…

Bilhassa:

Erdoğan başkan olduktan sonra…

“Saygısızlık” bile suç sayılıyor…

★

Bir gün:

“Cumhurbaşkanı karşısında bacak bacak üstüne attın” deyip bir öğrenci ya da yurttaş tutuklanırsa:

Şaşırmayacağım…

★

Geçecek be canlarım…

Geçecek…

Ama…

Biliyor ve kabul ediyorum ki: Delerek geçecek…

Kıssadan hisse ola…

Doğrudur ya da yanlıştır:

Bilemem…

Ama…

Efsane şöyledir:

★

Hz. Muhammed’in kuzeni ve damadı Hz. Ali, savaş meydanında…

Az önce göğüs göğse çarpıştığı müşriki yere düşürür…

Kılıç tutan elinin bileğine:

Ayağıyla basar…

Tam kılıcı indirip adamın gövdesini ikiye ayıracakken…

Müşrik başını kaldırıp Ali’nin yüzüne tükürür…

Ali, ayağını…

Bastığı bilekten çeker…

Arkasını döner yürür…

Yakınındakilerden biri:

“Ya Ali ne yaptın?.. O müşriki öldürmekten neden vazgeçtin?” diye sorar.

Ali cevap verir:

“Yüzüme tükürmeden önce öldürseydim Allah adına öldürecektim tükürdükten sonra öldürseydim, kişisel kinim yüzünden öldürmüş sayılabilirdim, o nedenle vazgeçtim…”.

İzahı olmayan şeyin…

Tayyip Bey ile Emine Hanım, açılışını yaptıkları AVM’nin et reyonuna resmi ziyarete gitmiş…

Adamları ile gezerken…

Tezgahtaki Kasap’ın yanına giderek sohbet etmeye başlamışlar…

Erdoğan:

“Dana ve koyun etleri fena değilmiş, işler nasıl gidiyor?..”.

Kasap:

“Genelde iyi idi ama bugün bir kilo bile satamadım…”.

Erdoğan:

“Neden?..”.

Kasap:

“Siz ziyarete geldiğiniz için müşteriler pazara alınmadı…”.

Erdoğan:

“O zaman ben alayım, bana 4 kilo verir misiniz?..”.

Kasap:

“Hayır satamam…”.

Erdoğan:

“Neden satamıyorsun?..”.

Kasap:

“Siz geleceksiniz diye tüm bıçaklarımızı topladılar…”.

Erdoğan:

“Bıçak olmasa da olur, bana şu parçayı ver bakayım…”.

Kasap:

“Veremem…”.

Erdoğan:

“Yine ne oldu yav? Neden veremiyorsun?..”.

Kasap:

“Çünkü ben kasap değilim, silahlı polis timindenim…”.

Erdoğan:

“Git bana komutanını çağır…”.

Kasap:

“Karşıki tezgâhta balık satıyor…”.

★

Bu harika bir mizahtır…

Çünkü…

Bu güzel ülkenin…

26 milyon yurttaşından oy almış bir cumhurbaşkanının…

Bu kadar masraflı…

Ve…

Böylesine abartılı şekilde korunuyor oluşu…

Ancak:

Mizah yoluyla anlatılır…

★

Ne demişti rahmetli Levent Kırca:

“İzahı olmayan şeyin mizahı olur…”.

Ayıp olmuyor mu?..

Efendim neymiş?

Gülşen, imam hatip liselerine…

Ya da…

İmam hatip liselilere:

Hakaret etmişmiş…

★

Peki…

Hangi imam hatip lisesi?..

Ya da…

Hangi imam hatip liseli:

Şikâyetçi olmuş?..

Bunun cevabı yok…

★

Varsa da: Öğrenemiyoruz…

Oysa…

★

Adliye/polis muhabirleri bunu kolayca öğrenebilir…

Belki de haber oldu:

Ben okumadım…

O zaman da:

Ben hatalıyım:

Pardon…

★

Hem canlarım…

Bu nasıl müştekiymiş ki…

Şikâyeti, anında ciddiye alınıp…

Savcının biri:

Görevlendirilmiş…

Ve…

★

Aynı gün içinde: Hem gözaltı…

Hem ifade…

Hem de: Tutuklama kararı verilmiş?..

★

Yahu…

Bir milletin bir kısmı aptal yerine konsa da: Tamamını aptal yerine koymak:

Ayıp olmuyor mu?..

Erkek gibi…

Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP’li Ağrı Merkez İlçe Başkanı’nın istifa mektubu şöyle:

“Geldiğimiz bu süreçte bu şantaj videosu teşkilattaki sözde dava arkadaşlarım tarafından gerçekmiş algısı yaratılarak lanse edildi. Şahsımın, ailemin ve yönetimimin daha fazla itibar suikastına maruz kalmaması için; il teşkilatının bu süreçte olayın montaj olduğunu bildikleri halde arkamda dik bir duruş sergilemediklerinden dolayı 17/10/2020 tarihinde tarafıma tebliğ ettikleri merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum…”.

★

Eh yani…

AKP Genel Merkezi ve il teşkilâtı hakikatten:

Ayıp etmiş…

★

Oysa…

Bu:

Genç adam…

Bu:

Yiğit Anadolu erkeği…

Ne sağlam adamış ki…

Bir kadının arkasında…

“Erkek gibi” durmuş…

Dünün tweetleri

1. Size en iyi bildiğim yargı işleyişini anlatayım.

Özellikle 2016 sonrası hakim savcı olan, hukuk birikimi 0’ı bile bulmayan görevliler, özellikle halkın takdirini toplamış bir ünlü karşılarına geldiklerinde zevkten dört köşe oluyorlar.

★

2. Hızlıca kendilerini bu görevlere getiren Bakanlık ya da Başsavcılıktaki büyüklerine ne yapmaları gerektiğini soruyorlar. Aldıkları talimat doğrultusunda kendilerince güzel ama aslında rezalet bir gerekçe yazıp, kararı önce havuz medyasına sonra UYAP’a gönderiyorlar.

Dünün hatırlatması

@Atasoner____

Soldaki Ensar vakfında 45 erkek çocuğuna tecavüz edildiğinde, “çocukların da rızası var” diyen adalet bakanı.!

Sağdaki de Denizli’de 11 imamın camiye eskort getiren İmamların başı.!

Twitt bu kadar.!