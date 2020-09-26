Bir yargılamada merhamet veya nefret varsa… Bilin ki adaletin olması imkansızdır…

Mümtazer Türköne, benden önce DYP Genel Başkanı Prof. Dr. Tansu Çiller’in danışmanlarındandı…

Diğer ikisi ise bir ara AKP milletvekilliği de yapan Hüseyin Kocabıyık ile (merhum) Şükrü Karaca idi…

Türköne daha sonra AKP ile daha doğrusu Erdoğan ile çalışmaya başladı.

O günkü adıyla Gülen Cemaati’nin gazetesi Zaman’da yazılar yazdı…

15 Temmuz başarısız askeri darbe girişiminden üç hafta kadar sonra “darbecilere yardım ettiği” iddiasıyla tutuklanıp hapse kondu.

Yaklaşık 4 yıldır cezaevindeydi…

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Ve geçtiğimiz gece tahliye edildi Türköne…

Ve bence çok da iyi oldu…

Çünkü…

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İnsanlar düşüncelerinden, yazdıklarından, söylediklerinden dolayı tutuklanmamalı…

Türköne’nin tutuklanmasını isteyen savcı ve tutuklama kararını veren yargıç da bilirler ki Türköne eline silah alacak adam değildir…

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Ancak…

Yargıçlar, mahkumiyet ya da beraat veya tutukluluk halinin kaldırılması konusunda karar verirken; nefretini veya merhametini karar odasının dışında bırakmalı…

ADALET YOKSA DEVLET DE YOKTUR…

Geçtiğimiz günlerde neden oldu veya niçin gerekti bilemem, Bahçeli herkesi şaşırttı…

Mümtazer Türköne’nin cezaevine girmesinden bizzat sorumlu olduğunu unutmuş gibi, “Türköne bir an önce tahliye edilmeli ve Yargıtay hakkındaki mahumiyet kararını bozmalı yeniden yargılanmalı” dedi…

Ve eğer…

Türköne kararı Bahçeli’nin etkisiyle değil de hukukun temel ilkeleri gereği verilmişse…

Cezaevindeki tüm gazeteci ve yazarlar da derhal tahliye edilmeli…

Edilmezse ne olur?..

Rahip Brunson ve Deniz Yücel’in tahliyelerinde…

Osman Kavala’nın ise önce tahliye ve hemen sonra da tutuklanmasında olduğu gibi olur…

Yani…

Adalet ölür…

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Adaletin öldürüldüğü bir ülkede aslında devlet de ölmüştür…

Yani…

Beden sıcaklığını henüz kaybetmemiş olsa da beyin ölümü gerçekleşmiştir…

ENSEYİ KARARTMAYIN…

Canlarım benim…

Bilim insanları yıllardır yapay zekaya öğrenmeyi öğretmeye çalışıyorlar ama olmuyor…

Oysa insanın en değerli yeteneklerinin başında gelir öğrenmek…

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Yapay zeka sadece bilgi yüklemesi yapıldığı için bilir…

İnsan beyni ise öğretir, öğrenir ve yapar…

Yapay zeka insanlarla iletişim kuramaz…

Yapay zeka insanlarla yardımlaşamaz…

Yapay zeka insanlarla uzlaşamaz…

Yapay zeka kendisine verilen görevi yapar ama inisiyatif kullanamaz…

En önemlisi…

Yapay zeka yaratamaz…

İnsan ise yaratıcı zekaya sahiptir…

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Sözün özü…

Enseyi karartmayın gençler…

Kendinizi yapay zekanın yapamayacağı konularda eğitmenin yollarını arayın…

GELECEKTE HİÇ KİMSE GELİRSİZ KALMAYACAK

Gençler haklı olarak gelecek korkusu yaşıyor.

Bunun sebebi sadece AKP iktidarının yanlış politikaları değil.

Teknoloji özürlü ve hatta teknoloji düşmanı bazı kesimler de gençlerin umutlarını yıkıyor…

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Dijital teknoloji ve yapay zeka üzerine yapılan çalışmaların pek çok mesleği ortadan kaldıracağını iddia ederek gençlerin umutlarını tüketiyorlar…

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Matbaa getirildiğinde de hattatlığın biteceği ve çok sayıda hattatın aç kalacağı ileri sürülmüştü…

Ama…

Öyle olmadı…

Matbaalar, hattatlardan çok daha fazla kişiye ekmek kapısı oldu…

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Demek istemem o ki…

Gençler…

Moralinizi bozmayın…

Felaket tellallarını da ciddiye almayın…

Gelecekte her şey bugünkünden çok daha güzel olacak…

MÜNASEBETSİZ TRUMP…

Bir gazeteci ABD Başkanı Trump’a sordu:

“Seçimi kaybederseniz iktidarı barışçıl bir şekilde devredecek misiniz?..”.

Tabii ki ABD kamuoyu ve vicdan sahibi cumhuriyetçiler ayağa kalktı…

Trump kınandı…

Çünkü…

ABD’de bir başkan…

Bir ay sonra yapılacak olan ve…

Kendisinin de katılacağı seçimde kaybederse “Barışçıl bir şekilde devredecek misiniz?..” sorusuna, Trump gibi bir cevap verilebileceği hiç kimsenin aklına gelmez…