Bir uyarıdan fazlası

Kopenhag yorgunluğu ve hemen çarşamba günü rövanşa çıkılacak olması, Trabzonspor’un maça tedirgin çıkmasına neden olabilir. Doğucan’dan destekli bordo-mavililerin, skor 2-0’a gelirken sergilediği tavır üzüntü verici. Ciddiyetsiz ve isteksiz; güçsüz ve kırılgan.

Son dönemde, Antalyaspor’un Nuri Şahin’le kurduğu sinerjiye yaklaşan tek kulüp Avcılı Trabzonspor’dur herhalde. Bu açıdan dünkü maç daha da ilginçti. Şahin’in takımı, önde bastı. Tatlı-sert oynadı. Rakibini bozdu, top kazandı, kanatlara toplar attı. Fırtına’yı kendi silahıyla vurdu. İlk gol ve penaltı böyle geldi.

Trabzonspor, Bardhi ve Abdülkadir oyuna dahil olunca oyuna döndü. Galatasaray’da Seferovic’in önceki gün net pozisyonda verdiği pas ne kadar gereksizse Bardhi’nin golündeki Cornelius asisti o kadar gerekliydi. Bardhi, Süper Lig’de ufak-tefek oyuncular iş yapamaz diyenleri, ikinci goldeki vücut çalımı ve vuruşuyla yanılttı. Makedon, harika bir başlangıç yaptı.

Maçın son bölümde Trabzonspor’a döneceğini düşünürken Antalya son sözü söyledi. Hak edilmiş bir galibiyet.

Ve fakat Trabzonspor için erken uyarıdan fazlası… Kopenhag ile sezonun maçını henüz ağustos ayında oynayacaklar. Kazanmaları, son iki maçtan dersler çıkarmaları gerek. Avcı, Avrupa ezberini bozamazsa bu kartopu çığa dönüşebilir.