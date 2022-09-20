Bir Türk bankası daha Rus ödeme sistemini askıya aldı

İş Bankası’nın ardından Denizbank da Rus ödeme sistemi Mir’de hizmeti askıya aldıklarını duyurdu.

ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından Denizbank da Mir’de şu anda hizmet veremediklerini duyurdu.

Dün İş Bankası “OFAC açıklamalarını gördük, değerlendiriyoruz. Bu süreçte Mir operasyonunu askıya aldık” açıklamasını yapmıştı.

DENİZBANK’TAN AÇIKLAMA

İş Bankası’nın ardından dün akşam Denizbank da “Şu anda hizmet veremiyoruz” açıklamasını yaptı.

Geçen hafta medyada, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB), 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti. Türkiye’nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlar.

VAKIFBANK DEĞİŞİKLİĞE GİTMİYOR

Öte yandan Financial Times’ın aktardığı habere göre, VakıfBank, İş Bankası’nın Mir faaliyetlerini durdurma kararı aldığına ilişkin haberleri gördüklerini ancak politikalarında ani bir değişiklik olmadığını belirtti.

Halkbank ve Ziraat Bankası ise yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Habere göre ayrıca Batılı yetkililer, ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını, Brüksel’in ise endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu belirtti.