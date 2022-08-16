“Bir olduk 21 olduk!”

AKP, Türkiye’nin krizlerle boğuştuğu, bankaların battığı, üçlü koalisyonun içerden ve dışardan sıkıştırıldığı sıralarda 14 Ağustos 2001’de kuruldu…

Kuranlar, Fazilet Partisi’nden, daha doğrusu Erbakan’dan kopanlardı. Onlara “yenilikçi” diyorlardı. Aslına bakarsanız “yenilikçi” lafı soldan dönme, liberal etiketli şahsiyetlere aitti!. Daha parti kurulmadan pozisyonlarını ayarlamışlardı bile… Yaklaşık 10 yıl sürecek “büyük beraberlik” kurulan yeni partinin ve kurucuların parlatılmasıyla başladı!..

AKP kurulduktan 14 ay sonra iktidara geldi; yüzde 34.5 oyla Meclis’teki sandalyelerin yüzde 66’sını alarak, tek başına iktidar koltuğuna oturdu…

–Bir daha da inmedi!..

İktidarın devlete hakim olmak için çabaladığı yıllarda en büyük yardımcısı yine o kesimdi… Her türlü yardım, her türlü destek için hazır ve nazırlardı:

–Dönekler ve liberaller!..

Yıllarca halkla adeta oynadılar; bu iktidar özgürlükçüydü, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokacaksa ancak bu iktidar sokacaktı, en varlıklı, en mutlu ülke olma yolunda dev adımlarla ilerliyorduk, böyle müthiş bir lider görülmemişti, büyük işler yapacaktı ama ah şu asker ve sivil bürokratlar olmasaydı, Dışişleri’nin “monşerleri” olmasaydı falan…

Sonra o askerin, o bürokratların o “monşer” sıfatlı diplomatların “Canına ot tıkama” zamanları geldi… Bu muhterem zevat kumpas döneminde iyice yıldızlaştı; “Eski Türkiye”nin defterinin dürülmesinde, ordunun çökertilmesinde, bürokrasinin, yargının ezilmesinde “Yetmez ama evet” sloganıyla ön saflarda cansiperane savaştılar…

–Kullanım süreleri dolunca da çöp sepetine kirli bir mendil gibi atıldılar!..

Cami avlusuna bırakılır gibi!..



Tarih 2013… Zamanın İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu bir toplantıda aynen şu konuşmayı yaptı:

–10 yıllık iktidar dönemimizde bizimle şu ya da bu şekilde paydaş olanlar, gelecek on yılda bizimle paydaş olmayacaklar!..

Babuşçu gayet açık konuşuyordu; gerekçesi ise çok ilginçti:

–Çünkü geçtiğimiz 10 yıl içinde bir tasfiye süreci ve bir tanımlama özgürlük, hukuk, adalet söylemi etrafında yaptıklarımıza paydaşlar vardı. Onlar da şu ya da bu şekilde her ne kadar bizi hazmedemeseler de; diyelim ki liberal kesimler, bu süreçte bir şekilde paydaş oldular!..

Ne kadar ağır bir tanımlama değil mi?.. Bekleyin, bir de şu söylediklerine bakın:

–Ancak gelecek inşa dönemidir! İnşa dönemi onların arzu ettiği gibi olmayacak. Dolayısıyla o paydaşlar bizimle birlikte olmayacaklar. Dün bizimle yürüyenler, bu sefer bizim karşımızda olan güçlerle paydaş olacaklar!..

İşte bu konuşma liberallerin ve döneklerin biletinin kesildiğinin ilanıydı!.. 10 yıl iktidarın tüm “projelerinde” yer alan, halkın önemli bölümünün her şeyi kabullenmesinde başrolü oynayan ve karşılığında “paydaş!” olan bu arkadaşlar, cami avlusuna terk edilen bebeklerden bile zavallı duruma düşmüşlerdi!..

Ve tam da Babuşçu’nun dediği gibi oldu; bu aşağılanmayı hazmedemeyen liberaller ve dönek solcular bu kez iktidara düşman oldular!.. Çoğunluk Fethullah’ın beslemesi konumuna geçiverdiler. Bir kısmı iki arada bir derede bir konumu tercih etti:

–Yerine göre liberal, solcu, yerine göre FETÖ’nün kanatlarının altı!..

İktidar partisinin ustalık yılları!

İktidar partisi, çıraklık ve kalfalık dönemlerini başta “liberal paydaşlar” olmak üzere, kullanılmaya müsait kim varsa tepe tepe kullanarak “ustalık dönemine” ulaşmıştı!

–Ancak büyük fireler vererek!

AKP’nin “3 Y” yani yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar konularında verdikleri sözler daha başından itibaren tavan arasına kaldırılmış, bu konuları ciddiye alanlar birer, ikişer partiden uzaklaştırılmıştı!

Mesela, İhale Kanunu 20 yıllık süreç içinde 198 kez değiştirildi; bu da yetmedi, kişiye (şirkete) özel ihale düzenine geçildi! Bu ne demekti peki? Kimsenin ruhu bile duymadan, özel olarak davet edilen şirket ya da şirketlere ballı ihaleleri vermek demekti!

Yoksulluk meselesine gelince; ülkenin neredeyse beşte dördü, yoksullukla, açlıkla mücadeleyi kaybetti! İşsizlik, başta ülkenin geleceği demek olan gençler olmak üzere tavan yaptı! Sağlık çalışanları, başta doktorlar, yoğun bakım ve ameliyat hemşireleri olmak üzere öbek öbek yurtdışına gitmeye başladı! Yarısı küsmüş, toprağını bırakmış çiftçilerin geriye kalanı da ekim yapmaktan, süt üretmekten vazgeçmenin eşiğine geldi! İşçisi, memuru, emeklisi adeta köleleşti!

Yasaklar konusunda verdikleri söze gelince; onu da bi güzel hal yoluna soktular. Öyle tek tek uğraşmaktansa toplu halde yasaklama dönemine geçtiler! Bırakın protesto etmeyi, miting yapmayı, derdini anlatmayı, müzik festivallerini bile “kamu güvenliği” adı altında yasaklamaya başladılar! Hapishaneler ağzına kadar doldu, taşmaya başladı!

Önceki gün AKP 21 yaşına bastı… AKP’li Cumhurbaşkanı’nın kocaman fotoğrafının altına şu sözler yazılı afişlerle her yeri donattılar:

–Bir olduk 21 olduk!

Doğru, 21 yaşına bastılar; diğer taraftan ise kurucu kadrodan neredeyse hiç kimse kalmadı! Kalanlar da kıyıda köşede, yaşanan zavallılığı kederle izlemekle yetiniyorlar! Liyakat sözcüğü sözlüklerinden çıkalı yıllar oldu!

Partiden ayrılmak isteyenlerin kasetlerle şantaja uğradığı, tehdit edildiği ulu orta anlatılır hale geldi! Böyle giderse, gerçekten o slogana uygun hale gelecekler; 2002’de yaşananlar daha da ağır bir şekilde tecelli edecek…

–Etraflarında 21 kişi bile kalmayacak!