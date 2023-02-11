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Bir mucize daha: 72 yaşında 129 saat dayandı, sağ çıkarıldı

Adıyaman’da yıkılan binanın enkazında kalan Kazım Kaya (72), 129’uncu saatte sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’da, 6’ıncı günde de arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. UMKE ile çalışan Bitlis AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi’nde yıkılan Özer Apartmanının enkazında çalışma yürüttü. Ekipler, 129’uncu saatte Kazım Kaya’yı (72) enkazdan sağ çıkardı.

Kaya, sedyeye alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)

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