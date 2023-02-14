Bir mucize daha! 201 saat sonra 26 yaşındaki öğretmen sağ çıkarıldı
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Bir mucize daha! 201 saat sonra 26 yaşındaki öğretmen sağ çıkarıldı

Hatay’da yıkılan binanın enkazında kalan 26 yaşında bir kadın, 201. saatte enkaz altından çıkarıldı.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay’ın Merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak’tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül’e ulaştı.

Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül’ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.

Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)

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