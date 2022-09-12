Bir kez daha tebrikler bir kez daha teşekkürler

Ekonomimizin çözülemeyecek sorunları olmadığını…

Ve…

Ekonomimizin ilk kez kriz ortamında yaşamadığını…

Gecikerek de olsa…

Her birinden çıktığımızı…

Ama…

★

Anayasamızda tarif edilen:

Demokratik…

Laik…

Sosyal…

Hukuk devleti giderse…

Geri getirilmesinin en az:

100 yıl süreceğini…

Defalarca yazdım…

Defalarca söyledim…

★

Bu endişemin “yersiz” olduğunu…

“Vehim” yaptığımı…

“Rejimi yıkıp yerine saltanatın getirileceğine kimsenin gücünün yetmeyeceğini” söyleyenleriniz de oldu…

★

Haklıydınız…

Rejimi kanlı bir ihtilalle yıkamazlardı…

Ama…

★

Alıştıra, alıştıra…

Ve sonunda…

Seçimler yoluyla pek ala…

100 yıl öncesine:

Dönebilirdik…

★

Bunun icrai örneklerini de görüyorduk…

Konserler iptal ediliyor…

Seküler yaşam tarzını benimsemiş…

Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletine bağlılığıyla bilinen:

Siyasetçiler…

Sanatçılar…

Gazeteciler:

İş insanları hapse atılıyordu…

★

Geçtiğimiz günlerde…

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi…

Şanlıurfa Büyükşehir’in AKP’li Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti…

“İsmi cehennemde yetişen bir ağaç” olduğu için…

Zakkum Rock Grubu’nun konserlerinin iptalini istedi…

★

İtiraf etmeliyim ki…

Korktuğumun başımıza geleceğine ilişkin endişem:

Daha da artmıştı…

Ve fakat…

Şanlıurfa Büyükşehir’in AKP’li Belediye Başkanı…

Konserleri iptal etmeyeceğini açıklayınca…

Zeynel Abidin Beyazgül’ü alkışlamıştım…

★

Canlarım…

Zakkum Grubu Şanlıurfa’da:

Harika bir konser verdi…

25 bin kişi izledi…

★

“Çok mu önemli?..” diye soranlara cevabım: Çok önemli…

Çünkü…

★

Konserin iptalini isteyen taraf:

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi idi…

Yani…

Adım adım rejim değişikliğine gittiği gözle görünen siyasal iktidarın oy tabanıydı…

★

Gerekçe olarak:

“Dinî” hassasiyetler gösterilmişti…

Ve fakat…

★

Zeynel Abidin Beyazgül…

Bu gerekçeyi kabul etmedi…

Konserlere izin verdi…

Bu izni veren siyasetçi de…

AKP’nin Belediye Başkanı idi…

★

Haliyle içime su serpilmişti…

Daha önceki yasaklar nasıl bir öncekinden cesaret alınarak yapıldıysa…

Bundan sonraki konserler için verilecek izinler de: Zeynel Abidin Beyazgül’ün demokratik tavrından cesaret alacaktır…



★

Radikal tahammülsüz din tacirlerine…

Radikal tahammül gösterdiği için:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü bir kez daha:

Tebrik ediyor…

Ve…

Bir kez daha: Alkışlıyorum…



Düş yakalarından

Demokrasi Platformu’nun altı partisinden biri olan DP’nin seçmen sayısı…

Benim YouTube kanalımı izleyenlerin:

Dörtte biri kadar…

Ya var…

Ya da yok…

Ama…

★

Stratejik ortaklık kurmak için başında olduğu partisi…

Ve Genel Başkanı…

Dev aynası kullanıyor…

★

Genel Başkan dün şöyle bir tweet paylaştı…

“Biz şu temel ayrımı yapabiliyoruz; Türkiye’nin menfaatlerine muhalefet etmek başka, iktidara muhalefet etmek başka!..”.

★

Oysa…

Genel Başkan’ın:

“Temel ayrım” dediği şey…

Kendisine göre:

“Temel ayrım…”.

★

Bana ve…

Benim gibi milyonlarca demokrat yurttaşa göre ise:

Bölücü…

Kavgacı…

Tahammülsüz bir:

Tavır alış…

★

Keşke henüz seçimlere uzun süre varken…

Bu arkadaş demokratların yakasından düşse de…

Recep ve Devlet ağaların kervanına katılsa…

Çok komikti

Ahmet Hakan’ın bugüne kadar…

(Meselâ) Orhan Gencebay’ı…

Bir kere bile:

“Orhan Gencebay iktidara hapsolmamalı. Özellikle son dönemde tek bir yaşam tarzının sesi olmaya başladı” diye uyardığına:

Tanık olmadım…

Ama…

★

Aynı Ahmet Hakan…

“Tarkan muhalefete hapsolmamalı. Özellikle son dönemde tek bir yaşam tarzının sesi olmaya başladı” diye uyardı Tarkan’ı…

★

“Şaka” yapmış olabilir mi diye düşündüm…

Yazının önüne arkasına baktım…

Ciddi gibiydi…

Ama…

★

Yazdıklarının ciddi görünmesi…

Gülmemi engellemedi…

Çünkü…

Çok komikti…

Bardaktan düşen yalan…

Başkalarını bilemem ama…

“Atatürk’ün NUTUK’ta yazdıklarına mı inanırsınız yoksa Vahdettin’in iddialarına mı?” diye sorulsa…

Cevabım hazırdır:

“Atatürk’ün NUTUK’ta yazdıklarına inanırım…”.

★

Zaten dünya kamuoyu da:

Atatürk’ün NUTUK’ta yazdıklarına inanıyor…

★

Ama…

Murat Bardakçı…

Atatürk’e değil…

Vahdettin’e inanıyor…

★

Ve bakın neler uyduruyor:

“Atatürk’ün Samsun yolculuğu Sultan Vahdettin’in önderliğinde Osmanlı Devleti’nin hazırladığı çok ciddi bir operasyondur…”.

★

Bir dakika bitmedi…

Şunu da Bardakçı söyledi:

“Sultan Vahdettin’in kendi el yazısı ile yazdığı hatıralar elimizde ama bazı kanunlar nedeniyle yayınlayamam. Yayınlarsam ortalık karışır…”.

★

Oysa yayımlamalı…

Yayımlamalı ki…

Elindeki belgeler…

NUTUK’ta Vahdeddin için yazılanlarla karşılaştırılmalı…

★

Bardakçı’nın…

NUTUK’ta, Vahdeddin’in kaçışıyla ilgili bölümleri…

Nasıl ve…

Hangi belgeleriyle yalanlayacağını:

Çok merak ediyorum…

★

Ve bir de…

İktidar değiştiğinde…

Bardakçı’nın…

Bugün yazdıklarını nasıl “tevil” edeceğini:

Merak ediyorum…

Liyakatsiz Ekrem Bey



Sizi bilmem…

Ama…

“Bakanlık” kadrosunda…

Ulaştırma ve haberleşme sekreterliği yapan…

Ve…

Adını bir türlü ezberleyemediğim arkadaş…

Bana:

Çok komik geliyor…

Pardon: Sevimli ve komik…

★

İşte bu arkadaş…

İstanbul Avcılar’da…

Direksiyonda kriz geçirdiği için metrobüs kazasına sebep olan şoförün…

Kasıtlı olmayan zorunlu kazasının suçunu:

İBB Başkanı İmamoğlu’na yükledi, iyi mi?..

Ekrem Bey:

“Liyakatsiz” imiş…

★

Bunu basına söyleseydi…

Ve ben de hâzirundan olsaydım…

“Sayın Sekreter” diye başlar ve devam ederdim:

“Pamukova (41) ve Çorlu (25) tren kazalarında toplam 61 yurttaşımızın ölümüne sebep olan bakanlığın başında bulunuyorsunuz… Baygınlık geçiren şoförün sebep olduğu ve fakat ölüm olmayan kazayı, nasıl olup da İBB Başkanına yüklüyorsunuz, anlatır mısınız?..”.

Olabilir mi?..

İzmir’in kurtuluş günü kutlamaları…

Şunu gösterdi…

AKP ve MHP’li milletvekilleri ile…

Destekçileri:

Kıçlarındaki donu…

Yedikleri lokmayı…

Aldıkları havayı bile borçlu oldukları Atatürk’ten:

Nefret ediyorlar…

★

Neden acaba?..

89 yıl önce…

Bugünleri görüp anlattığı…

Ve…

İhanetlerini yüzlerine vurduğu için:

Olabilir mi?..

Dünün tweeti

Sinan Meydan

@SMEYDAN

Atatürk’ün, “hain, soysuzlaşmış yaratık ve alçalmış” dediği Vahdettin için Ziya Gökalp “Kara Sultan” demişti. Kurtuluş Savaşı’nın Gazi Meclisi’nde ihanetleri dolayısıyla Vahdettin’in “şeytan taşlar gibi besmele ile taşlanmasını” isteyen bir önerge verilmişti.