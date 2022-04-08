Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini vahşice katletti

Şile’de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanarak öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Şile Vadi Plajı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe’de bir markette çalıştıkları öğrenilen Gözde ve Mustafa Çelen çifti boşanma aşamasıydı. Mustafa Çelen konuşmak amacıyla eşini kiraladığı otomobille Şile’ye getirdi. Şile Vadi Plajı yolu üzerinde otomobilde bulunan çift tartışmaya başladı. Mustafa Çelen eşini 9 yerinden bıçakladı.

Şilede kadın cinayeti

Çelen jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Mustafa Çelen’i gözaltına alırken, 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Gözde Çelen’in cenazesi Şile Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Çiftin 10 ve 8 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

(DHA)