Bir ilişki yalnızca cinsel tutkuyla yürür mü?

Bir evlilikte cinsel çekim ve cinsel uyum çok önemlidir. Peki mutlu bir ilişki için bu yeterli midir? İşte yanıtı…

Evlenirsek mutlu olabilir miyiz?

SORU:

26 yaşındayım ve 1 yıldır nişanlıyım bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz. Ni­şanlımla cinsel uyumumuz çok iyi ama bunun dışında neredeyse hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Sizce biz sorunları aşıp mutlu olabilir miyiz? H.A./Bursa

CEVAP:

Cinsel çekim ve tutku tek başına mutlu ol­maya ve evliliği sürdürmeye yetmez. Yatak­ta geçen sürenin dışında neler yapabildiği­niz de en az cinsel uyum kadar önemlidir. Eğer değerleriniz uyuşmuyor her konuda çatışıyorsanız bu durum zamanla cinsel uyumunuzu da bozacak, cinsel çekimin yerini kırgınlık ve öfke duygusu alacaktır. Bunu test etmek için kendinize “herhangi bir sebeple eğer bir gün cinsellik yaşaya­mazsak geride kalan özellikler evli kalma­ya değer mi” sorusunu kendinize sormanız yeterlidir. Bu nedenle evlenmeden önce nişanlınızla temel konular da anlaşmanız evlilik konusunda acele etmemenizi öne­rebilirim. Bu konuda gerekirse bir evlilik ve çift terapistinden destek alabilirsiniz.

MS cinsel yaşamı nasıl etkiler?

SORU:

32 yaşında 5 yıldır MS hastasıyım. Yaşam kalitemi oldukça kötü etkileyen bu hastalık cinsel hayatımda da bazı sorunlara neden olmaya başladı. Bu konuda ne yapabilirim? S.D./ İstanbul

CEVAP:

Halk arasında MS hastalığı olarak bilinen Multiple Skleroz; hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesiz­lik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkar. Bu hastalık daha çok 20-50 yaş arasında görülmekte­dir. MS hastalığı ne kadar erken başlarsa o kadar sert seyretmektedir. MS hastalığı sinir sistemini doğrudan etkilediğinden cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir. Takip altında gebeliğe engel teşkil etmez. Hasta olmayan eşinde hastalık konusunda bilgilenmesi işbirliği içinde hareket ederek eşini özel durumuna duyarlı olması bekle­nir. Böyle bir durumda cinsel yaşam, has­talığın getirdiği değişikliklere uygun hale getirilerek ataklar arasında yaşanabilecek şekilde yeniden düzenlenebilir. Fazla zor­lamanın olmadığı daha fazla romantizm ve tensel temas ile bu sorun aşılabilir.

Bu ilaçların bir zararı olur mu?

SORU:

23 yaşındayım, kız arkadaşımla daha iyi bir cinsellik yaşamak için sertleşme sağlayıcı ilaç kullanmaya başladım. Son birlikteliğimde ilaçsız denediğimde sertleşme sorunu yaşadım. Kullandığım ilacın böyle bir etkisi olur mu? F.R./Adana

CEVAP:

Normal koşullarda genç bir erkeğin eğer organik bir sorunu yoksa ve isteyip arzula­yarak seks yapıyorsa ereksiyon sağlamak için ekstra bir takviyeye ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte bazı genç erkekler olması gerekenden daha fazla bir performansa sahip olma ya da süper erkek olma fante­zisi nedeniyle bu tür ilaçlara başvurabilir. Bazen de başarısız olma endişesiyle işi garantiye almak isteği bu tip ilaçların alın­masına neden olur. Cinselliği duygulardan uzak mekanik bir eylem gibi gören bu yaklaşım kısa vadede faydalı gibi görünse de uzun vadede zararlı sonuçlara neden olabilir. Sizin durumunuzda ilaç kullanmayı bırakıp bir süre cinsel perhiz yaptıktan sonra sekse daha fazla duygusal yakınlık ve erotizmle başlamanız faydalı olacaktır.