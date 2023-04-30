Bir firavunu isyanla devirmek mümkün mü?..

Mısır krallarına “Firavun” denirdi…

Yeryüzünde:

Tanrı’nın vekili olarak kabul edilirdi…

Ve…

Aynı Tanrı gibi:

Dilediği her şeyi yapabilme yetkisine ve gücüne sahipti…

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Milat’tan önce 2100 yıllarında…

Mısır halkı…

Tanrı ile aynı güce ve yetkiye sahip Firavun’a karşı:

Kurduğu tek kişilik zulüm düzenini değiştirmek için:

Ayaklandı…

★

Sarayı basan on binlerce fukara:

Firavun’un korumalarını öldürdü…

Mezarları bastı…

Geçmiş dönem firavunlarının mumyalarını parçaladı…

★

Bu olay…

Papirüsten oluşan bir kitapta şöyle anlatılıyor:

“Daha önce ayaklarına geçirecek bir sandaleti bile olmayanlar bir anda, Karun gibi zengin; o güne kadar çok şık ve gösterişli giyinenler ise sefalet içinde dolaşıyorlar…”.

Papirüs kitap daha sonra şöyle devam ediyor:

“Ülke, bir çömlekçi tezgâhı gibi dönüyor…”.

★

Ama canlarım…

Bu durum fazla uzun sürmüyor…

Kısa zaman sonra her şey:

Eski günlerdeki gibi oluyor…

Ve hatta…

★

İktidarı ele geçiren yoksullar…

Bu kez…

Ayaklanmadan önceki durumlarını bile özler hale geliyor…

Çünkü…

Yönetmeyi bilmiyor…

Firavun’un yerine kendileri geçmek için:

Birbirlerini yiyorlar…

★

Ayaklanma sırasında ezilen eski egemenler ise…

Çok daha güçlü olarak…

Yönetimi ve sarayı:

Yeniden ele geçiriyorlar…

Ve…

Devrilmeden önceki zalimliklerinden…

Çok daha:

Zalim oluyorlar…

★

Günümüzde…

4000 yıl öncenin firavunundan tek farkı:

“Seçilmiş olmak” olan bir firavunu:

İsyanla devirmek mümkün mü?..

Değil…

Çünkü…

★

Günümüz seçilmiş firavunları…

Halkın parasıyla:

Halkın ordusunu…

Halkın emniyetini…

Halkın yargısını…

Öylesine büyük paralar ödeyerek:

Satın alıyorlar ki:

Ayaklanmaya kalkan halktan on binlercesini…

Modern silahlarla…

Hiç acımadan katledebiliyorlar…

★

İşte bu nedenle…

En güzel rejim:

Cahil…

Eğitimsiz…

Ve…

Din afyonuyla uyutulmuş seçmenlerin istismarına rağmen yine de:

Demokratik…

Laik…

Sosyal…

Hukuk devletidir…

★

Yani:

Her şeye rağmen tahammül edip:

Sokaklara değil…

Sandıklara sahip çıkmak:

Akılcılıktır…

Seçim sonrası

Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki:

“Söz verdim, hiçbir yabancıya ev satılmayacak…”.

★

Bu absürt açıklamaya rağmen:

Oyum Bay Kemal’e…

★

Eleştiri hakkımı ise: Seçim sonrasına saklıyorum…

Utanacak yüzü olanlar için

Erdoğan muktedir oluncaya kadar…

Her seçim öncesi:

3 Bakan değişir…

Yerlerine:

Kamuoyunun saygı duyduğu…

Objektif…

Ve…

Partizanlıktan uzak üst düzey bürokratlar atanırdı…

★

İktidardaki partinin genel başkanı…

Yani Başbakan…

TRT ekranında:

Rakipleriyle…

Ve…

Eşit şartlarda tartışmaya katılırdı…

★

Tartışmanın yöneticisi…

Başbakana:

Diğerlerinden daha fazla imkân vermediği gibi…

Rakiplerini:

Gerçek dışı ithamlarla karalamaya kalkıştığında:

Karşı tarafa:

Cevap hakkı tanırdı.

★

Erdoğan muktedir olduktan sonra…

Bütün bu demokratik gelenekleri:

Yıktı geçti…

★

Artık seçim öncesi üç bakan değişmiyor…

Yani…

Yerlerine:

Tarafsızlığından şüphe edilmeyen bürokratlar atanmıyor…

★

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere giderken meselâ…

Yeni sisteme göre:

Bakanlıktan istifa etmeleri gereken bakanların hiçbiri istifa etmedi…

Hepsi AKP’den milletvekili adayı oldu…

Seçim çalışmalarını…

Bakanlık (Yani devlet, yani millet) bütçesinden…

Ve…

Bakanlığın imkânlarıyla yapıyorlar…

★

Bu siyaset tarzı:

Demokrasimizin:

Utancıdır…

Yüz karasıdır…

Ama: Utanacak yüzü olanlar için…

Bu nasıl millet ki güldüreni sevmiyor…

Bilinir ki…

Bilhassa gösteri sanatlarında:

“Ağlatmak kolay, güldürmek zordur…”.

Çünkü…

Ağlamak:

Gülmekten daha kolaydır…

★

En çok para kazanan ünlü oyuncularımızı hatırlayın:

Ağlayan…

Ve…

Ağlatanlardır…

★

Türkiye sinemalarında:

Baş rolün mizah sanatçısına verildiği:

Çok az film ve sanatçı var…

★

Orhan Gencebay meselâ…

Yine meselâ İbrahim Tatlıses…

Ağlayarak ve ağlatarak inanılmaz paralar kazandılar…

Şan ve şöhret sahibi oldular…

★

Halkımıza:

Sevgiyi sevmeyi değil…

Nefretten haz almayı öğrettiler…

Sonuç ortada…

Onların ürettiği kültürden:

Recep Tayyip ve seçmenleri çıktı…

★

Sevgiyi seven…

Ve sadece…

Nefretten nefret eden kültürü üreten mizah yazarları ise…

Şan şöhret kazandılar…

Ama…

Büyük servet sahibi olamadılar…

★

Lütfen:

Zeki – Metin İkilisini…

Ferhan Şensoy’u…

Ve…

Kemal Sunal’ı örnek vermeyin…

Bu değerli ustalarımız:

Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses’in sahip olduğu servetin %10’unu kazanabildiler mi?..

★

Sözümün özü canlarım…

Sözümün özü canlarım…

İktidar politikacılarımız öyle bir millet yarattı ki:

Güldüreni değil…

Ağlatanı seviyor…

Onları:

Servet sahibi yapıyor…

Neden?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da halka seslendi…

14 Mayıs seçimleri öncesi…

Seçmenlere çağrıda bulunan Meral Hanım…

Konuşmasının bir yerinde şöyle dedi:

“Hırsıza ya, ‘buyur devam et’ ya da ‘dur’ diyeceksiniz…”.

★

Ülkelerine:

“Az gelişmiş ülke” bataklığında patinaj çektiren:

Cahil… Eğitimsiz… Görgüsüz…

Din afyonuyla uyutulmuş…

Irk hamasetiyle tahrik edilmiş seçmenler:

Hırsızı ve namussuzu…

Hukuk ahlâkıyla eğitilmiş…

Okuyan…

Bilen…

Sorgulayan:

Temiz insanlara tercih ediyorlar…

★

Neden?..

“Akıllı zengin servetinden bana vermez ama benden olan hırsız, sesimi çıkarmayayım diye beni de görür” ahlâksızlığından dolayı…

Hangisinde samimi?

Süleyman Soylu, 17/25 Aralık “Yargı Operasyonu” için:

“Hükümet’i yıkmak amaçlı” diyenlerdendi…

★

15 Temmuz için ise:

“Demokratik rejimi yıkarak Erdoğan’ı iktidardan düşürme amaçlı darbe girişimi” diyordu…

★

Bu defa ise henüz ortada:

Ne silâh var…

Ne yargıç…

Ne savcı…

Ne polis…

Sadece:

Seçim sandığı var…

★

Seçim sandığını ise:

Soylu’nun:

“Sayın Cumhurbaşkanım” dediği…

Kabinesinde:

“İç İşleri Sekreteri” olarak görev yaptığı:

AKP Genel Başkanı Erdoğan getirdi…



★

Soylu bu son söylediğinde samimi değilse…

Ve…

Şaka yaptıysa:

Diğer iki konuda da:

Şaka yapmış olmalı…

★

Bu son söylediği doğruysa…

Diğer iki darbe girişiminin de baş sorumlusunun:

Erdoğan olduğunu ima etmiş olabilir mi?..

★

Acaba hangileri şaka?..

Hangisinde samimi?..

Halk için felâket

Süleyman Soylu dedi ki:

“Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var…”.

★

Lütfen birisi bana bu saçmalıkların Süleyman’a ait olmadığını söylesin…

Tamam:

Süleyman değişti…

Değişti ama…

Bu kadar da değişmiş olamaz…

İmkânsız…

★

Bunlar Süleyman’ın sözleriyse eğer:

Süleyman artık kendini inkâr etmeye başlamış…

Ki: Bir İçişleri Bakanı için bu durumda olmak:

Halk için felâketi yaşamaktır…

Vergiyle ders

Bir konut veya iş yeri iki seneden fazla boş tutulduysa:

Geçmiş iki sene…

Ve…

Sonraki yıllar için…

Evin tapu değerinin %100’ü oranında:

Vergi alınmalı…

★

Konut ve döviz:

Yatırım aracı olarak kullanılamamalı…