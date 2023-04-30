Bir firavunu isyanla devirmek mümkün mü?..
Mısır krallarına “Firavun” denirdi…
Yeryüzünde:
Tanrı’nın vekili olarak kabul edilirdi…
Ve…
Aynı Tanrı gibi:
Dilediği her şeyi yapabilme yetkisine ve gücüne sahipti…
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Milat’tan önce 2100 yıllarında…
Mısır halkı…
Tanrı ile aynı güce ve yetkiye sahip Firavun’a karşı:
Kurduğu tek kişilik zulüm düzenini değiştirmek için:
Ayaklandı…
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Sarayı basan on binlerce fukara:
Firavun’un korumalarını öldürdü…
Mezarları bastı…
Geçmiş dönem firavunlarının mumyalarını parçaladı…
★
Bu olay…
Papirüsten oluşan bir kitapta şöyle anlatılıyor:
“Daha önce ayaklarına geçirecek bir sandaleti bile olmayanlar bir anda, Karun gibi zengin; o güne kadar çok şık ve gösterişli giyinenler ise sefalet içinde dolaşıyorlar…”.
Papirüs kitap daha sonra şöyle devam ediyor:
“Ülke, bir çömlekçi tezgâhı gibi dönüyor…”.
★
Ama canlarım…
Bu durum fazla uzun sürmüyor…
Kısa zaman sonra her şey:
Eski günlerdeki gibi oluyor…
Ve hatta…
★
İktidarı ele geçiren yoksullar…
Bu kez…
Ayaklanmadan önceki durumlarını bile özler hale geliyor…
Çünkü…
Yönetmeyi bilmiyor…
Firavun’un yerine kendileri geçmek için:
Birbirlerini yiyorlar…
★
Ayaklanma sırasında ezilen eski egemenler ise…
Çok daha güçlü olarak…
Yönetimi ve sarayı:
Yeniden ele geçiriyorlar…
Ve…
Devrilmeden önceki zalimliklerinden…
Çok daha:
Zalim oluyorlar…
★
Günümüzde…
4000 yıl öncenin firavunundan tek farkı:
“Seçilmiş olmak” olan bir firavunu:
İsyanla devirmek mümkün mü?..
Değil…
Çünkü…
★
Günümüz seçilmiş firavunları…
Halkın parasıyla:
Halkın ordusunu…
Halkın emniyetini…
Halkın yargısını…
Öylesine büyük paralar ödeyerek:
Satın alıyorlar ki:
Ayaklanmaya kalkan halktan on binlercesini…
Modern silahlarla…
Hiç acımadan katledebiliyorlar…
★
İşte bu nedenle…
En güzel rejim:
Cahil…
Eğitimsiz…
Ve…
Din afyonuyla uyutulmuş seçmenlerin istismarına rağmen yine de:
Demokratik…
Laik…
Sosyal…
Hukuk devletidir…
★
Yani:
Her şeye rağmen tahammül edip:
Sokaklara değil…
Sandıklara sahip çıkmak:
Akılcılıktır…
Seçim sonrası
Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki:
“Söz verdim, hiçbir yabancıya ev satılmayacak…”.
★
Bu absürt açıklamaya rağmen:
Oyum Bay Kemal’e…
★
Eleştiri hakkımı ise: Seçim sonrasına saklıyorum…
Utanacak yüzü olanlar için
Erdoğan muktedir oluncaya kadar…
Her seçim öncesi:
3 Bakan değişir…
Yerlerine:
Kamuoyunun saygı duyduğu…
Objektif…
Ve…
Partizanlıktan uzak üst düzey bürokratlar atanırdı…
★
İktidardaki partinin genel başkanı…
Yani Başbakan…
TRT ekranında:
Rakipleriyle…
Ve…
Eşit şartlarda tartışmaya katılırdı…
★
Tartışmanın yöneticisi…
Başbakana:
Diğerlerinden daha fazla imkân vermediği gibi…
Rakiplerini:
Gerçek dışı ithamlarla karalamaya kalkıştığında:
Karşı tarafa:
Cevap hakkı tanırdı.
★
Erdoğan muktedir olduktan sonra…
Bütün bu demokratik gelenekleri:
Yıktı geçti…
★
Artık seçim öncesi üç bakan değişmiyor…
Yani…
Yerlerine:
Tarafsızlığından şüphe edilmeyen bürokratlar atanmıyor…
★
14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere giderken meselâ…
Yeni sisteme göre:
Bakanlıktan istifa etmeleri gereken bakanların hiçbiri istifa etmedi…
Hepsi AKP’den milletvekili adayı oldu…
Seçim çalışmalarını…
Bakanlık (Yani devlet, yani millet) bütçesinden…
Ve…
Bakanlığın imkânlarıyla yapıyorlar…
★
Bu siyaset tarzı:
Demokrasimizin:
Utancıdır…
Yüz karasıdır…
Ama: Utanacak yüzü olanlar için…
Bu nasıl millet ki güldüreni sevmiyor…
Bilinir ki…
Bilhassa gösteri sanatlarında:
“Ağlatmak kolay, güldürmek zordur…”.
Çünkü…
Ağlamak:
Gülmekten daha kolaydır…
★
En çok para kazanan ünlü oyuncularımızı hatırlayın:
Ağlayan…
Ve…
Ağlatanlardır…
★
Türkiye sinemalarında:
Baş rolün mizah sanatçısına verildiği:
Çok az film ve sanatçı var…
★
Orhan Gencebay meselâ…
Yine meselâ İbrahim Tatlıses…
Ağlayarak ve ağlatarak inanılmaz paralar kazandılar…
Şan ve şöhret sahibi oldular…
★
Halkımıza:
Sevgiyi sevmeyi değil…
Nefretten haz almayı öğrettiler…
Sonuç ortada…
Onların ürettiği kültürden:
Recep Tayyip ve seçmenleri çıktı…
★
Sevgiyi seven…
Ve sadece…
Nefretten nefret eden kültürü üreten mizah yazarları ise…
Şan şöhret kazandılar…
Ama…
Büyük servet sahibi olamadılar…
★
Lütfen:
Zeki – Metin İkilisini…
Ferhan Şensoy’u…
Ve…
Kemal Sunal’ı örnek vermeyin…
Bu değerli ustalarımız:
Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses’in sahip olduğu servetin %10’unu kazanabildiler mi?..
★
Sözümün özü canlarım…
Sözümün özü canlarım…
İktidar politikacılarımız öyle bir millet yarattı ki:
Güldüreni değil…
Ağlatanı seviyor…
Onları:
Servet sahibi yapıyor…
Neden?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da halka seslendi…
14 Mayıs seçimleri öncesi…
Seçmenlere çağrıda bulunan Meral Hanım…
Konuşmasının bir yerinde şöyle dedi:
“Hırsıza ya, ‘buyur devam et’ ya da ‘dur’ diyeceksiniz…”.
★
Ülkelerine:
“Az gelişmiş ülke” bataklığında patinaj çektiren:
Cahil… Eğitimsiz… Görgüsüz…
Din afyonuyla uyutulmuş…
Irk hamasetiyle tahrik edilmiş seçmenler:
Hırsızı ve namussuzu…
Hukuk ahlâkıyla eğitilmiş…
Okuyan…
Bilen…
Sorgulayan:
Temiz insanlara tercih ediyorlar…
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Neden?..
“Akıllı zengin servetinden bana vermez ama benden olan hırsız, sesimi çıkarmayayım diye beni de görür” ahlâksızlığından dolayı…
Hangisinde samimi?
Süleyman Soylu, 17/25 Aralık “Yargı Operasyonu” için:
“Hükümet’i yıkmak amaçlı” diyenlerdendi…
★
15 Temmuz için ise:
“Demokratik rejimi yıkarak Erdoğan’ı iktidardan düşürme amaçlı darbe girişimi” diyordu…
★
Bu defa ise henüz ortada:
Ne silâh var…
Ne yargıç…
Ne savcı…
Ne polis…
Sadece:
Seçim sandığı var…
★
Seçim sandığını ise:
Soylu’nun:
“Sayın Cumhurbaşkanım” dediği…
Kabinesinde:
“İç İşleri Sekreteri” olarak görev yaptığı:
AKP Genel Başkanı Erdoğan getirdi…
★
Soylu bu son söylediğinde samimi değilse…
Ve…
Şaka yaptıysa:
Diğer iki konuda da:
Şaka yapmış olmalı…
★
Bu son söylediği doğruysa…
Diğer iki darbe girişiminin de baş sorumlusunun:
Erdoğan olduğunu ima etmiş olabilir mi?..
★
Acaba hangileri şaka?..
Hangisinde samimi?..
Halk için felâket
Süleyman Soylu dedi ki:
“Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var…”.
★
Lütfen birisi bana bu saçmalıkların Süleyman’a ait olmadığını söylesin…
Tamam:
Süleyman değişti…
Değişti ama…
Bu kadar da değişmiş olamaz…
İmkânsız…
★
Bunlar Süleyman’ın sözleriyse eğer:
Süleyman artık kendini inkâr etmeye başlamış…
Ki: Bir İçişleri Bakanı için bu durumda olmak:
Halk için felâketi yaşamaktır…
Vergiyle ders
Bir konut veya iş yeri iki seneden fazla boş tutulduysa:
Geçmiş iki sene…
Ve…
Sonraki yıllar için…
Evin tapu değerinin %100’ü oranında:
Vergi alınmalı…
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Konut ve döviz:
Yatırım aracı olarak kullanılamamalı…