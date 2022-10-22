Bir Fetö’cü üzerinden gerici kafanın Yunan aşkı!

Adı Enes Kanter…

ABD Basketbol Ligi NBA’da oyuncu. Ancak asıl özelliği bu değil; bu ülkenin başına bela olmuş bir gerici Amerikan ajanının, Fethullah Efendi’nin manevi oğlu olarak lanse edilmesi! Kendisi de bu durumu reddetmiyor ve kanıtı olarak da iki de bir Türkiye’ye karşı kinini, nefretini kusmayı eksik etmiyor!

İşte 2metre 8 santim boyundaki bu minik yaratık geçenlerde burnumuzun dibindeki Yunanistan’da yunan bayrağı çekilmiş direğe sevgiyle sarılarak poz verdi, sonra da sosyal medya hesabından “Hello Greece-Merhaba Yunanistan” yazısı ile Yunan bayrağı ve kalp emojisi koyarak paylaştı!

Şaşırdım mı? Asla! FETÖcüsü, yobazı, tarikatçısı, teröristi Yunanistan’ı pek sever… Mesela çok uzun yıllardır Lavrion’da bir PKK kampı olduğunu tüm dünya bilir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası subayından savcısına, bürokratına, FETÖ imamına kadar ne kadar Fethullahçı varsa kaçtıkları en makbul yer Yunanistan olmuştu!

Gericiler de pek aşıktır bu ülkeye. Mesela yakınlarda hayatını kaybeden, Saray’ın itibarlı konuklarından Fesli Kadir Mısıroğlu, toz kondurmadığı bu ülkeyle ilgili şöyle demişti:

–Kurtuluş Savaşı’nı keşke Yunanistan kazansaydı, dinimizi özgürce yaşardık!

Bu sözleri duyunca aklıma Batı Anadolu’da, Ege’de yapılan Yunan mezalimini, 15 Mayıs 1919’da Yunan İzmir’e çıktığında komutanın postalına yüz sürüp, “Evlatlarım, Elen çocukları, bugün İsa’nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı döker ve içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle, onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım. Bütün azizler arkanızdadır” diyen İzmir Metropoliti Hrisostomos Kalafatis, Büyük Taarruz sonrası İzmir yönüne doğru kaçan düşman askerlerinin mazlum insanları camilere doldurup diri diri yakmaları, çoluk çocuk demeden tecavüz etmeleri geldi, midem bulandı…

Dedelerinden miras Türk düşmanlığı!

Bunların ataları, dedeleri de böyleydi…

Alın Mesela Vahdettin’in Şeyhülislamı, İngiliz Sevenler Derneği’nin padişahtan sonra başlıca üyelerinden Mustafa Sabri hainini! Başta Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın önde gelen isimleri hakkında idam fermanını bu soysuz kaleme almış, “bunları öldürmek her Müslüman için görevdir” diyecek kadar da alçaklaşmıştı. İngiliz uçaklarıyla Anadolu’nun her yerine atılan “Yunan ordusu Halife’nin ordusudur” bildirilerinin altındaki imza da bu herif-i naşerife aitti!

Zafer kazanılınca 150’likler dahil edilmeyi bile beklemeden İngiliz marifetiyle Yunanistan’a kapağı attı. Burada çıkardığı iki gazetede Türkiye’ye ve Türklere kin ve nefret kusan yazılar kaleme aldı. O kadar gözü dönmüştü ki, yazdığı epey uzun “İstifa ediyorum” şiirini şu dizelerle bitirdi:

–Tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme/ Beni Türk milletinden ad etme

Kurtuluş Savaşı’nın en riskli zamanlarıydı; Yunan, Bursayı da işgal etmiş, Büyük Millet Meclisi kürsüsüne matem işareti olarak siyah bir örtü serilmişti. Bu örtü kurtuluşa kadar o kürsünün üzerinde duracaktı! Yunan Başbakanı Dimitri Gunaris haberi duyunca sevinç içinde koşa koşa gelmişti. Orada İstanbul’dan talimatlı bir yobaz grubu Gunaris’i ziyaret etti. Teklifleri gayet açıktı:

–Bursa’da, görüntüde bağımsız bir hükümet kurulacak, ama perde arkasında yönetim tamamen Yunanistan’da olacaktı. Onlar da para yardımı yapacaktı!

Gunaris, bu teklifi tiksintiyle reddetti. Düşüncesi çok açıktı: “Bugün ülkesini satan, yarın Yunanistan’ı da satardı!”

Düvel-i Muazzama’nın uşağı isyan liderleri!

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, henüz 2 yaşında bile değildi…

İlk büyük isyan 1925’te patladı. Tam da İngiltere ile Lozan’da çözüme bağlanamayan Musul-Kerkük meselesi Cemiyet-i Akvam’da tartışılıyordu. Şeyh Sait adındaki bir gericinin başını çektiği isyan Genç, Diyarbakır havalisinde başlamıştı ve giderek yayılıyordu! Türk ordusu hızla hareket etti epey bir uğraştan sonra isyan bastırıldı. Şeyh Sait ile başlıca yandaşları İstiklal Mahkemesi’nde yargılandılar ve idam edildiler.

–Belgeler ve tanıklıklar isyanda İngilizleri işaret ediyordu!

Dersim İsyanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştığı en büyük isyandı… Aradan 50 yıl geçtikten sonra İngiliz hükümeti tarihi belgeleri açıkladı. Londra’daki Public Record Office binasına büyük bir heyecanla gittiğimi dün gibi anımsıyorum…

Uzun saatler belgeleri elden geçirirken Fransızca yazılmış bir mektubu son anda altındaki imzayı görmesem atlıyordum:

–General Seyit Rıza!

İsyanın lideri demek ki bu sıfatı yakıştırmıştı kendine! İngiliz Dışişleri Bakanı’na hitaben yazılmış, “Ekselans” diye başlayan mektupta Seyit Rıza özetle şöyle diyordu:

-Üç milyon Kürt, Türklere karşı himmetinize sığınıyoruz!

Yalnızca 6 aşiretin katıldığı isyanın liderinin tüm Kürtleri temsil etme iddiasını bir yana bırakırsak, rahatlıkla her şekliyle iflas içinde olduğu yalvarmasından belliydi! Hemen çevirisini yapıp Türkiye’ye Nokta Dergisi’ne gönderdim. Yayınladığında kıyamet koptu!

Malum terör odakları ayağa kalktı, belge için “yalan” dedi, “Seyit Rıza’nın okuması yazması yoktu, yazamazdı” bile dedi! Evet, o yazmamıştı zaten, yardımcısı, danışmanı Baytar Nuri yazmıştı, imza bile onun yazısı olabilirdi. Seyit Rıza yalnızca fikir babasıydı ve belgeye parmak basmıştı!

İşte, yukarıda yazdığım tüm nedenlerden dolayı bu tiplerin Yunan aşkı gayet doğaldır…

–Cibilliyetleri öyle olmasını gerektirir!