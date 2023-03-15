Bir evlilik cinsellik olmadan yürür mü?

İçinde cinselliğin olmadığı bir evlilik, evcilik oyununa benzer. Çünkü aynı evde yaşayan iki yetişkini çift yapan evlilik cüzdanı değil aralarındaki özel ilişkinin niteliğidir…

Hiç ilişki yaşamamak normal bir durum mu?

SORU:

İki yıl önce evlenmeme rağmen hâlâ cin­sel birliktelik yaşayamadık. İlk günlerde ben kasıldığım için ilişkiye giremedik, sonrasında de eşim de yaklaşmaz oldu. Neredeyse bir yıldır hiç denemiyoruz. Böyle evlilik olur mu? G.Y./ İstanbul

CEVAP:

Evlendiği halde cinsel hayatı olmayan çift sayısı sanıldığından çok daha fazladır. Kadın ya da erkekten kaynaklanan sorunların yarattığı hayal kırıklığı ve baş etme bece­rilerinin yetersizliği zamanla öğrenilmiş çaresizliğe dönüşerek cinsellikten tümüyle uzaklaşmaya, cinselliğin olmadığı bir evlilik anlayışının benimsenmesine neden olabilir. İçinde cinselliğin olmadığı bir ilişki evlilik­ten çok evciliğe benzer. Yaşlılık, hastalık gibi sağlık sorunları ya da başka özel sorunlar­dan dolayı cinselliğin yaşanmadığı evlilikler elbette olabilir, burada sözü edilen tedavi edilebilir bir neden olmaksızın cinselliğin yaşanmadığı evliliklerdir. Böyle evliliklerde eşler uyumlu ve arada bir sorun yokmuş gibi görünse de aslında yaşanan duruma yönelik bir inkar vardır. Cinselliğin olmadığı evlilikler güvenli değildir ve cinselliği olan evliliklere nazaran daha risklidir.

Sabah ereksiyonu ile seks yapılabilir mi?

SORU:

43 yaşındayım, zaman zaman sertleşme sorunu yaşıyorum. Sabah sertleşmesi olduğu için eşim bana inanmıyor, iste­yerek seks yapmadığımı söylüyor. Bu durumda seks yapılır mı? E.D./ Adana

CEVAP:

Sabah sertleşmesi, sertleşme sorununun organik mi psikolojik mi olduğunun ayırt edilmesinde en önemli kriterlerden biri­dir. Zaten sağlıklı bir erkeğin uykuda, gece boyunca 7-8 defa doğal sertleşmesi olur, eğer erkek sertleşmenin olduğu zaman uyanırsa buna sabah sertleşmesi denir. Bu durum cinsel istek ve uyarılmadan bağım­sız bir sertleşme olduğu için çoğu zaman cinsel birleşmeyi başlatmaya yetse de sürdürmeye yeterli değildir. Sizde sabah sertleşmesi olması sertleşme sorunu­nun daha çok psikolojik nedenlere bağlı olduğunu gösteriyor. Bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.